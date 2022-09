Dopo 24 anni l'Italvolley è campione del mondo e festeggia anche il Trentino: ''Orgogliosi di essere sede dei ritiri estivi ormai da diversi anni''

VAL DI FIEMME. Dopo 24 anni l’Italia è tornata a sedersi sul trono mondiale della pallavolo maschile e l’ha fatto al termine di un’esaltante cammino che ha visto la formazione guidata da Fefè De Giorgi superare in finale i padroni di casa della Polonia.

Oltre a quattro giocatori griffati Trentino Volley (Giulio Pinali, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia Riccardo Sbertoli - qui articolo), un successo, quello di domenica 11 settembre, che affonda le radici anche in val di Fiemme, sede del ritiro di preparazione estivo in più riprese negli scorsi mesi, con Cavalese pronta a confermare il ruolo di autentica casa del volley azzurro (Qui articolo).

"Dopo il successo agli Europei 2021 - dice Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing - partecipiamo a questo trionfo mondiale con grande gioia e orgoglio perché una parte importante della preparazione a questi grandi appuntamenti si svolge da tanti anni in Trentino durante il periodo estivo. La Nazionale trova nelle strutture e nell’accoglienza della val di Fiemme un’organizzazione all’altezza dei traguardi più ambiziosi confermando la nostra provincia come una palestra dove i campioni e tutti gli appassionati trovano sempre le condizioni migliori per esprimere al meglio la loro passione sportiva. Facciamo le più grandi congratulazioni a tutto il team e allo staff degli azzurri augurando loro sempre nuove affermazioni internazionali".



(Foto di Gaia Panozzo)



La nazionale azzurra che oggi, lunedì 12 settembre, è stata ricevuta dal presidente Sergio Mattarella si è allenata al Palazzetto dello Sport Árpàd Weisz messo a disposizione dall’Istituto scolastico La Rosa Bianca di Cavalese con diversi raduni collegiali tra maggio e inizio settembre sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle strutture della val di Fiemme sia dal punto di vista sportivo sia logistico.



(Foto della Federvolley)



"L’intero nostro territorio - commenta Giancarlo Cescatti, direttore dell'Azienda per il turismo val di Fiemme, Piné, Cembra - è contento di aver potuto dare il proprio contributo al successo della nazionale azzurra. Un successo che ha riempito di entusiasmo tutto lo staff e la struttura organizzativa che ha curato i dettagli logistici in occasione delle ripetute sessioni di allenamento a Cavalese e in val di Fiemme, grazie anche alla collaborazione con Trentino Marketing. Da parte nostra non possiamo che metterci nuovamente a disposizione per i prossimi appuntamenti e nel frattempo rivolgiamo i più sentiti auguri alla formazione femminile che tra pochi giorni affronterà a propria volta l’impegno mondiale, preparato proprio a Cavalese fino alla scorsa settimana".



(Foto di Mafalda Rigotti)



Periodi in cui Simone Giannelli e compagni hanno alternato sessioni di lavoro al palazzetto con sedute in palestra pesi e momento di svago grazie all’ampia gamma di attività sportive consentite dall’ambiente della val di Fiemme, incluso un’avvincente uscita di rafting sulle acque dell’Avisio.



(Foto di Gaia Panozzo)



Il legame tra Cavalese e la pallavolo azzurra è ormai consolidato e sta vivendo il quarto quadriennio olimpico consecutivo, segnale inequivocabile di come le condizioni di allenamento e di soggiorno degli atleti in val di Fiemme siano ottimali anche per l’ideale disposizione logistica che possono trovare le varie formazioni, senior e giovanili.

Con il trionfo della nazionale maschile ancora davanti agli occhi, ora l’attenzione si sposta dunque sulla formazione femminile allenata da Davide Mazzanti che dal 23 settembre sarà chiamata a propria volta all’appuntamento iridato tra i Paesi Bassi e la stessa Polonia: le ragazze azzurre hanno concluso la scorsa settimana l’ultimo collegiale di allenamento a Cavalese dove hanno potuto affrontare le nazionali di Bulgaria e Francia in indicativi test-match per proiettarsi - da campionesse europee in carica - verso la sfida mondiale (Qui articolo).