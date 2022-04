Uno stormo di Gru si ferma in Vallagarina (LE FOTO). ''Evento molto raro. Hanno trovato insolite condizioni fredde durante la loro migrazione''

ROVERETO. "Le gru, che volano in quota, hanno trovato insolite condizioni fredde, dato che oggi ha nevicato a quote basse per cui hanno fatto un’inedita fermata nei dintorni della città, dove hanno trovato condizioni idonee per riposare e fare il pieno di energia, prima di riprendere il loro viaggio verso nord per i siti di nidificazione''. Questo spiega l'esperta del museo Museo di Scienze e Archeologia di Rovereto Federica Bertola commentando la straordinaria foto scattata quest'oggi dal grafico Lorenzo Viesi nei pressi del Maso Zandonai di Sant'Ilario.





Una decina di gru ferme al suolo in Vallagarina. Viesi ha inoltrato le immagini al vicedirettore della Fondazione Museo Civico di Rovereto Alessio Bertolli per identificare la specie e commentare l’evento. “Il transito delle gru in fase di migrazione sopra il Trentino in primavera verso i paesi scandinavi, non è raro di per sé - racconta Bertolli - mentre la sosta lo è certamente. E' importante per noi, come sempre, il contributo alla scienza di cittadini e appassionati (citizen science) nel segnalare eventi interessanti dal punto di vista naturalistico ed etologico".





Una fortuna che Viesi abbia documentato l'eccezionale evento con degli scatti sorprendenti presso il Maso Zandonai di Sant’Ilario.





