Coronavirus, “Ero qui da settimane ma accolgo l'invito del sindaco e torno in città”. L’esempio di un cittadino che ha scelto di tornare a casa per non “gravare” sul servizio sanitario locale

TRENTO. Il fatto è emerso nei giorni scorsi: alcuni cittadini, nonostante i decreti impongano di restare a casa limitando gli spostamenti alle necessità più impellenti, hanno scelto di trasferirsi nelle seconde case di montagna. Così, comuni come Auronzo di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco e Sappada sono dovuti correre ai ripari. Il fenomeno non risparmia nemmeno il Trentino in particolare Val Rendena dove nel comune Tre ville-Madonna di Campiglio esistono migliaia di seconde case e le valli di Fiemme e Fassa.

I sindaci hanno fatto più volte appello al senso di responsabilità e al buon senso delle persone invitando soprattutto i proprietari di seconde case a rimanere nei rispettivi comuni di residenza. Oltre alle criticità relative alla possibile diffusione del coronavirus ci sono quelle legate ai numeri che il sistema sanitario locale può reggere. Senza dimenticare i tagli subiti dal settore, i vari sistemi sanitari potrebbero trovarsi in difficoltà a causa dell’elevato numero di persone, non residenti, presenti sul territorio.

È stato lo stesso presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, a chiedere a tutte quelle persone che non hanno la residenza in Alto Adige di tornare nei rispettivi comuni: “Tutte queste persone non hanno qui il loro medico, e in questo momento i medici di base svolgono un ruolo importante nel sistema sanitario”, ha spiegato.

È il caso però di fare una precisazione, per evitare che si scateni una caccia al forestiero: se da un lato c’è chi in questi giorni ha scelto di infrangere i divieti raggiungendo comunque le seconde case, e verso quest’ultimi le autorità hanno promesso tolleranza zero, dall’altro c’è anche chi era presente sul territorio da prima che venissero emanati i decreti. Anzi, fino al 5 marzo, nonostante fosse chiara la gravità della situazione, era lo stesso presidente della Pat Maurizio Fugatti ad invitare i turisti a venire in Trentino, tergiversando fino all’ultimo prima di chiudere gli impianti sciistici.

Il punto è che effettivamente nei territori a forte vocazione turistica stanno soggiornando molte persone che sono arrivate ben prima dei decreti, senza infrangere nessuna legge e che pertanto avrebbero pieno diritto a rimanervi. C’è però chi, con grande senso di responsabilità, ha scelto comunque di tornare alla propria residenza in città: “Passo ad Auronzo molti mesi l'anno e sono qui dal 26 febbraio – ha affermato un utente sui social – capisco il timore che in emergenza io possa pesare sul servizio sanitario locale che è calibrato per la popolazione del Cadore, quindi raccolgo l'invito del sindaco e torno alla mia residenza legale in città. Arrivederci a presto”. Il commento ha ricevuto moltissimi apprezzamenti e anche tanta gratitudine perché in tempi di emergenza da coronavirus anche un gesto semplice come questo può essere importante.