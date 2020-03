Coronavirus in Trentino, frenano i contagi ma ancora 17 decessi. Trento sale a 348 casi, Pinzolo a 46 positivi. Guarda i casi comune per comune

Le vittime sono 8 donne e 9 uomini. Sono 304 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 50 in ventilazione semi-invasiva e 80 in ventilazione invasiva. Sono invece 6 i guariti e 187 i guariti clinicamente

TRENTO. Sono 2.574 i contagi da coronavirus sul territorio provinciale. Sono 17 i nuovi decessi. Complessivamente le vittime per complicanze legate a Covid-19 sul territorio salgono a 164 per un totale di 241 morti a livello regionale (Qui articolo). Il dato incoraggiante è il calo dei nuovi positivi: 45 casi, il numero più basso dal 13 marzo scorso, quando ci si era attestati a 58 casi, quindi giovedì 12 marzo erano stati registrati 38 casi.

. Un 89enne e un 98enne, entrambi di, deceduti tra sabato e domenica ma la conferma è arrivata nelle scorse ore. Un 94enne di, una 91 die un 91enne di. Una 82enne di, un 84enne die una 66enne di. Una donna di 87 anni di, un 71enne di, un 89enne di, una 87enne di, una 84enne di, una 78enne di, un 98 die un 93enne di

Sempre nella giornata di ieri si era spenta all'ospedale Santa Chiara la dottoressa Gaetana Trimarchi (Qui articolo), il primo medico in Trentino a perdere la vita a causa di complicanze legate a Covid-19. C'è anche la morte di un ragazzo di 28 anni, che era stato ricoverato per i sintomi della malattia a Rovereto. Il giovane era stato poi mandato a casa per la recessione dell'infezione, quindi è morto a causa di una embolia polmonare. Sono in corso le indagini per comprendere il peso di coronavirus nella tragica scomparsa.

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.406 in isolamento domiciliare, 223 in Rsa mentre i casi complessivi riguardano 598 persone, 146 nelle case di cura e 8 in strutture intermedie. Sono 304 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 50 in ventilazione semi-invasiva e 80 in ventilazione invasiva. Sono invece 6 i guariti e 187 i guariti clinicamente.

Più 5 positivi a Trento che si porta a 348 casi, più 3 a Borgo (18 casi) e a Cles (22 casi). Due nuovi contagi ad Arco (222 casi), Dro (57 casi), Pinzolo (46 casi), Sella Giudicarie (24 casi) e Tesero (17 casi).

Un nuovo positivi ad Aldeno, Besenello, Borgo Chiese (60 casi), Borgo d'Anaunia, Borgo Lares e Caldonazzo, Grigno, Lavis e Ledro (119 casi). E ancora Levico (72 casi), Pergine (142 casi), Pieve Tesino, Predaia (20 casi), Predazzo (40 casi) e Riva del Garda (81 casi), Rovereto (66 casi), San Giovanni (52 casi), Tenna, Tione (35 casi) e Ville d'Anaunia. Primo caso a Castelnuovo.

. Ac'è il 3,5% della popolazione, mentre ail 3,3% eal 3%. Seguono(2,6%),(2,6%),(2,3%),(2,1%),(1,8%),(1,5%) e(1,5%).

Il focus sui Comuni