Coronavirus in Trentino, 20 nuovi positivi a Brentonico e 12 a Ledro, dove sono morte altre due persone. Ecco i casi per Comune

Le vittime sono 4 donne e 5 uomini. Tra i decessi legati a Covid-19 anche Raffaele Zancanella, scario e ex presidente della Magnifica comunità, e il 28enne Lucjan Elezi. I contagi sono 2.671 in provincia

TRENTO. Più 97 nuovi positivi per un totale di 2.671 i contagi da coronavirus in Trentino. Sono 9 i nuovi decessi. Complessivamente le vittime per complicanze legate a Covid-19 sul territorio salgono a 173 per un totale di 293 morti a livello regionale (Qui articolo).

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.448 in isolamento domiciliare, 260 in Rsa mentre i casi complessivi riguardano 634 persone, 146 nelle case di cura e 10 in strutture intermedie. Sono 290 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 55 in ventilazione semi-invasiva e 75 in ventilazione invasiva. Sono invece 7 i guariti e 207 i guariti clinicamente.

Le vittime sono 4 donne e 5 uomini. Sono un uomo e una donna di 69 anni e 98 anni di Ledro, Un 86enne di Pieve Tesino e un 64enne residente a Bergamo e accolto nelle nostre strutture sanitarie su richiesta della Lombardia. Si è spenta una 87enne di Borgo Chiese e una 95enne di Pergine. Tra i decessi legati a Covid-19 anche Raffaele Zancanella, scario e ex presidente della Magnifica comunità (Qui articolo), e il 28enne Lucjan Elezi (Qui articolo).

"Il decesso del giovane è riconducibile a coronavirus. La positività - commenta Paolo Bordon, direttore generale dell'Apss - era stata accertata, la malattia era in remissione. Sono in corso gli accertamenti per capire la vicenda nell'interezza. Per quanto riguarda la dottoressa Gaetana Trimarchi è aperta un'inchiesta. Il medico, una stimata professionista e molto legata in val di Fassa, aveva ritirato il kit compreso la mascherina Ffp2. Il contagio è avvenuto nel corso della visita domiciliare e c'era stata segnalazione di una situazione a rischio".

Nuovi contagi a Moena, Predazzo, Riva e Rovereto, Pinzolo, Mezzocorona e Mezzolombardo, Cavedine, Pieve di Bono-Prezzo e Storo. Più 20 positivi a Brentonico, una situazione legata alla Rsa.

Tassi di contagio. A Canazei il 3,4% della popolazione ha contratto il virus, Campitello (3,3%), Borgo Chiese (3,2%), Pieve di Bono-Prezzo (2,6%), Vermiglio (2,6%), Ledro (2,5%) e Massimeno (2,1), Pellizzano (1,8%), Bleggio Superiore (1,7%) e Pinzolo (1,6%).

Il focus sui Comuni