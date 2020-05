Coronavirus in Trentino, secondo giorno con 0 decessi: ''Dato che ci fa ben sperare ma non dimentichiamo i giorni passati''

TRENTO. Non ci sono nuovi decessi nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale per coronavirus. E' il secondo giorno consecutivo che non si registrano vittime legate a Covid-19.

Sono 13 i nuovi positivi, quindi in Trentino si sale complessivamente a 5.317 casi e 456 decessi da inizio emergenza. A Roma viene comunicato un solo contagiato.

"Non ci sono morti - dice il presidente Maurizio Fugatti - questa è una buona notizia. In questa epidemia abbiamo registrato un alto numero di decessi, superiore alla media nazionale. A fine marzo/inizio aprile ogni giorno c'erano vittime e questo non possiamo dimenticarlo ma prendiamo atto che negli ultimi due giorni non ci sono state vittime per coronavirus".

I tamponi analizzati sono stati 1.188 (552 letti da Apss e 636 dal Cibio) per un rapporto contagi/tampone che si attesta a 1,1% di test positivi.

"Ci sono 8 pazienti in terapia intensiva, 5 a Rovereto e 3 a Trento. I guariti son 104 con un tampone e 3.613 con un doppio tampone. Dati che ci fanno ben sperare, anche per successive aperture, come scuole materne e centri estivi", spiega l'assessora Stefania Segnana.



Ci sono invece 2 nuovi positivi e 1 decesso in Alto Adige. Dopo 9 giorni, si è registrata una vittima legata a Covid-19, mentre il conteggio totale si porta a 2.582 casi da inizio epidemia. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 0,5%.

Sono 291 i morti in Alto Adige, 174 di queste sono avvenute nelle strutture ospedaliere, mentre sono 117 le persone decedute nelle case di riposo.

Attualmente nei normali reparti dei sette ospedali altoatesini, nelle cliniche private e nella base logistica appositamente attrezzata dall'esercito a Colle Isarco sono ricoverati 54 pazienti affetti da Covid-19, mentre altre 33 sono le persone assistite dall'Azienda sanitaria come casi sospetti. Sono 4 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, mentre 2 sono i pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche austriache (Qui articolo).