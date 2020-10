Coronavirus, l'Italia si avvicina a lockdown locali. Allo studio zone rosse e possibili nuove restrizioni nelle prossime ore

TRENTO. L'epidemia in Italia è in continuo peggioramento ed è sempre più certa una nuova presa di posizione da parte del Governo con un nuovo Dpcm che potrebbe portare ad ulteriori restrizioni fino a dei lockdown locali.

Si avvicina lo scenario quattro, quello più grave, all'interno del quale ci sarebbero già Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e la vicina Bolzano.

Il Trentino, dal canto suo, secondo le ultime analisi, rientra nello scenario tre dove sarebbero necessarie zone rosse locali con lockdown di 2 – 3 settimane, possibili interruzioni di attività a rischio, didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado e restrizioni alla mobilità. (QUI L'ANALISI PRESENTATA DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA')

Sulle misure da mettere in campo sono in corso dei confronti all'interno della maggioranza di governo.

Da un lato c'è l'ala più rigorista che vorrebbe l'introduzione già per questo fine settimana misure più dure per cercare in qualche modo di interrompere l'ascesa rapida dei contagi e la pressione diventata ormai insostenibile in diversi ospedali, ma dall'altra c'è invece chi vorrebbe attendere anche per lasciare il tempo alle misure introdotte nell'ultimo Dpcm di fare effetto.

Dalle ultime informazioni, però, l'esecutivo sarebbe pronto per favorire nel week end chiusure mirate sul territorio, il tutto, però, in accordo con sindaci e governatori orientati a una nuova stretta.