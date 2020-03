Coronavirus, Sgarbi ancora in Tv (IL VIDEO) e il virologo lo attacca: ''E' irresponsabile. Muoiono persone e ne moriranno ancora per stupidissime considerazioni come le sue''

Il numero uno del Mart a Non è l'Arena di Giletti attacca Pregliasco (uno degli esperti più ascoltati e stimati nel campo) accusando lui e il sistema di aver nascosto il farmaco Avigan sperimentato in questi giorni in Giappone. In realtà il virologo ha spiegato che ''stiamo valutando gli effetti di cui non abbiamo ancora garanzie'' e chiesto che Sgarbi non parli più di certi argomenti: ''Lei è incredibile, non devono farla parlare''

ROMA. ''Stanno morendo delle persone e ne moriranno ancora proprio per le sue stupidissime considerazioni. Lei è incredibile, non devono farla parlare'', così il virologo Fabrizio Pregliasco ieri sera a Non è l'Arena su La7 (si veda il video qui sotto) dopo le uscite del parlamentare e presidente del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto Vittorio Sgarbi.

Il vulcanico critico d'arte insiste con la sua linea e dopo aver insultato con un video su Facebook, qualche settimana fa Burioni e proprio Pregliasco (''Ma chi cazzo è Burioni? Ma chi cazzo è Pregliasco? - aveva detto nel filmato che è stato rimesso in onda su La7 ieri sera -. Che cazzo hanno fatto nella loro vita? Il virologo? E quale virus hanno scoperto? Il buco del culo, il virus del buco del culo'') e aver invitato la popolazione a una sorta di disobbedienza (in)civile a non rispettare le regole per evitare il diffondersi del coronavirus (''alzatevi, uscite, andate a Codogno'', aveva detto scatenando una moltitudine di proteste e in Trentino anche petizioni per le dimissioni e mozioni in aula) ieri sera ha attaccato frontalmente il virologo (in questo periodo uno dei più ascoltati e stimati in assoluto).

Si veda a partire dal minuto 55 circa

L'oggetto del contendere è l'Avigan un farmaco il cui effetto per contrastare il Covid-19 è ancora molto lontano dall'essere provato anche se dal Giappone è stato pubblicato un video in cui si definiscono ''miracolosi'' i suoi effetti. Sgarbi accusa Pregliasco di aver nascosto questo farmaco che lo stesso virologo spiega, in realtà, essere conosciuto da tempo in Italia ma che per quanto riguarda il trattamento del coronavirus è in fase totalmente sperimentale (''lo conosciamo da tempo quel farmaco - dichiara - e stiamo valutando gli effetti di cui non abbiamo ancora garanzie''). Per il numero uno del Mart però le cose non stanno così e la replica, sempre con toni molto accesi, finisce per essere ''Pregliasco ne sa meno di noi, io di lui non mi fido. Lo conoscevano e hanno taciuto'' e al giornalista Telese che prova a spiegargli che se lui dovesse sentirsi male preferirebbe farsi curare da un medico che da un critico d'arte, Sgarbi risponde con ''sei un vigliacco''.

“Stanno morendo delle persone e ne moriranno ancora proprio per le sue stupidissime considerazioni. Lei è incredibile, non devono farla parlare”, ha proseguito Pregliasco rivolgendosi a Sgarbi. “Le persone muoiono perché nessuno le ha curate, non le avete curate”, la replica del parlamentare di Forza Italia. Pregliasco ha chiuso definendolo il presidente del Mart un ''irresponsabile'' e alla fine sono arrivate anche delle scuse da Sgarbi al virologo.