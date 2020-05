Coronavirus, Zaia: ''Per chi non indossa la mascherina multe fino a 3.000 euro. Contro gli assembramenti supermercati aperti anche la domenica e orari dei negozi più elastici''

VENEZIA. Multe salatissime, fino a 3mila euro per chi non indosserà le mascherine e supermercati che tornano aperti anche la domenica. Il Governatore Zaia anche oggi in conferenza stampa ha spiegato dati e nuove prospettive per quella che qualcuno ha ribattezzato la Fase-3 che partirà da domani. Di fatto tornano aperti tutti i negozi, i bar, i ristoranti, i servizi alla persona e anche i teatri (senza pubblico al momento ma per le compagnie che preparano gli spettacoli) le piscine e ripartono le funzioni religiose.

Zaia ha spiegato di avere pronta l'ordinanza ma che attende che il governo pubblichi il Dpcm definitivo perché ''non si sa mai''. ''Abbiamo fatto un percorso per evitare che le linee guida dell'Inail fossero quelle da applicare per riaprire - ha spiegato -. Venerdì si è raggiunto un accordo con il Governo che avrebbe recepito le linee guida delle regioni. Ma poi il dibattito si è acceso e ieri notte all'una si è arrivati ad incontrare il presidente Conte perché il Dpcm non rispecchiava quell'accordo. Alle 3 si è chiuso con un lodo: che le linee guida verranno recepite nel Decreto e verranno allegate al Dpcm. Il Governo darà delle date di aperture''.

Fondamentali, per il Veneto, resteranno i dispositivi di sicurezza: ''Sono obbligatori e annuncio già che la multa andrà da 400 a 3 mila euro. Io sono un liberale, ma qui ci giochiamo il futuro. Ci continuano ad arrivare foto di persone che o non hanno la mascherina o la portano al collo. Bisogna portarla sempre, tranne quando si fa attività fisica intensa. E poi sono esonerati i bambini sotto ai 6 anni e le persone disabili''. Per il resto non si sgarra altrimenti il rischio è quello che riparta il contagio e che si debba tornare indietro. Un accenno anche agli spostamenti che tornano ad essere liberi ma sempre all'interno della regione (''fatto salvo - ha specificato - accordi con regioni confinanti e noi lo abbiamo fatto con Trento e Friuli Venezia Giulia per le visite ai congiunti'').

L'obiettivo, poi, è evitare sempre e comunque gli assembramenti e allora via libera alle aperture domenicali dei supermercati e alla possibilità di allungare gli orari lavorativi, previa autorizzazione dei sindaci, per le attività commerciali.

DA DOMANI APRONO:

Ristorazione e bar, strutture ricettive, alberghi, rifugi alpini, campeggi, strutture turistiche open air.

Stabilimenti balneari.

Servizi alla persone, parrucchiere, barbieri, estetiste (esclusi i tatuatori, i trattamenti bagno turco, saune e attività termali fatte eccezione per le cure).

Commercio al dettaglio senza esclusioni categorie merceologiche, mercati e mercatini e ambulanti.

Uffici aperti al pubblico compresi agenzie di commercio e immobiliare.

Autoscuole.

Teatri aperti senza pubblico per le compagnie che devono preparare spettacoli.

Piscine pubbliche e private.

Palestre pubbliche e private, corsi con attività fisica dove non è previsto contatto fisico. Impianti sportivi per attività all'aperto.

Manutenzione del verde pubblico e privato.

Musei archivi e biblioteca pubblici e privati.

Parchi zoologici e riserve naturali, giardini botanici

Trasporto pubblico locale.

Impianti a fune e seggiovie.

Attività scolastiche e formative professionali.

Tirocini professionale.

Funzioni religiose.

Cimiteri.

RESTANO SOSPESE

Tutte le attività dei centri termali, fatta eccezione per le cure sanitari.

Centri culturali e sociali.

Sale gioco scommesse bingo.

Discoteche e locali assimilati.

Parchi di divertimento.

ATTIVITA' ESCLUSE DALLE APERTURE

I tatuatori, i trattamenti con bagno turco, sauna e attività termali.