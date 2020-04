Morti 3 religiosi, addio al missionario padre Luigi Pertoldi. Il coronavirus si porta via anche padre Alessio Gobbin e fratel Carlo Burbello

L'idea di una start -up veneta permetterebbe di assicurare il rispetto di molte delle regole che si dovranno rispettare sempre e comunque, finché non arriverà un vaccino per il Covid-19. Potrebbe rappresentare un buon modo per ripartire per molte attività. ''Il Comune di Caorle ha deciso di mettere in sicurezza le proprie spiagge e tutte le attività per i turisti che amano la città veneziana per l’estate 2020. dagli accessi alla spiaggia, agli alberghi, ai ristoranti''