Coronavirus, in Alto Adige incidenza più alta d'Italia (più che raddoppiata in 7 giorni): 189,1 casi ogni 100.000 abitanti. Tutte le regioni a rischio moderato

L'incidenza a livello nazionale è a 53 casi ogni 100.000 abitanti mentre in Provincia di Bolzano è di 189,1 casi. L'Alto Adige resta il territorio con meno vaccinati d'Italia. Locatelli ha spiegato che su scala nazionale ''fino a 59 anni di età nessuno dei vaccinati è stato in terapia intensiva, nella fascia 70-79 il rischio di un ricovero in rianimazione è 21 volte superiore per i non vaccinati e per gli over 80 di 8 volte"

TRENTO. E' il territorio con meno vaccinati d'Italia ed è il territorio con più contagi d'Italia. L'Alto Adige è osservato speciale ormai da qualche giorno per tutto il Paese e non solo (l'Europa lo ha già messo nella zona rossa con l'Ecdc)e l'ultimo report dell'Iss non lascia molti margini d'interpretazione: l'incidenza è aumentata di oltre 100 casi in una settimana passando dal dato più alto d'Italia della scorsa, 84,31 casi ogni 100.000 abitanti, all'attuale che è di 189,1 casi ogni 100mila abitanti. La media italiana è di 53 casi ogni 100.000 abitanti, il vicino Trentino è a 63 casi ogni 100.000 abitanti mentre il Friuli Venezia Giulia è il secondo territorio più a rischio con 139,6 casi ogni 100.000 abitanti.

Secondo i parametri dello scorso anno questo numero si sarebbe tradotto con restrizioni immediate ma da qualche mese il ''cambio di colore'' dei diversi territori è più legato alle ospedalizzazioni che alle positività trovate anche perché, fortunatamente, c'è nel Paese un quasi 80% di popolazione che pur potendo contrarre il virus (anche se con molte meno probabilità di un non vaccinato visto che ad oggi i dati dicono protezione dal contrarre il virus dell'89% dalla variante alfa e del 76% dalla variante delta prevalente) difficilmente finirà per ammalarsi e ammalarsi gravemente perché vaccinata. Lo ha spiegato chiaramente il coordinatore del Comitato tecnico scientifico dello Stato Franco Locatelli che in conferenza stampa oggi ha chiarito come ''i dati dell’Istituto superiore di sanità dicono che fino a 59 anni di età nessuno dei vaccinati è stato in terapia intensiva, nella fascia 70-79 il rischio di un ricovero in rianimazione è 21 volte superiore per i non vaccinati e per gli over 80 di 8 volte".

Dunque quel che conta è la tenuta del sistema sanitario oltre che il contenimento dei decessi e proprio il dato sulle ospedalizzazioni è quello da tenere più monitorato. L'Alto Adige essendo il territorio nel quale la popolazione è stata meno responsabile e che si è vaccinata meno rispetto al resto del Paese (siamo di poco sopra il 70% di prime dosi) ha anche un alto numero di ospedalizzazioni (il 12% e la soglia limite per il cambio di colore è il 15%) ma, fortunatamente, ha ancora un basso tasso di occupazione delle terapie intensive (3% e il ''cambio di colore'' scatta con il 10%).

Questi i valori Regione per Regione con il livello di rischio che è cambiato per tutte passando a moderato.

Abruzzo (49,7 per 100mila abitanti); Basilicata (27,0); Calabria (52,5); Campania (66,2); Emilia Romagna (56,1); Friuli Venezia Giulia (139,6); Lazio (63); Liguria (52,1); Lombardia (34); Marche (50,2); Molise (11,1); PA Bolzano (189,1); PA Trento (63); Piemonte (38); Puglia (31,9); Sardegna (14,8); Sicilia (51,7); Toscana (57,7); Umbria (51,4); Valle d’Aosta (22,6); Veneto (75,3).

Per quanto riguarda i dati i laboratori dell'Azienda sanitaria di Bolzano nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.123 tamponi PCR e registrato 177 nuovi casi positivi per un rapporto contagi tampone ancora in crescita sopra il 15%. Aumentano anche i ricoveri con 62 persone in ospedale (60 normali reparti ospedalieri e 2 terapie intensive)

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (4 novembre): 1.123

Nuovi casi testati positivi da PCR: 177

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 81.735

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 681.728

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 248.439 (+299)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.201.280

Test antigenici eseguiti ieri: 7.803

Test nasali eseguiti fino al 04/11/2021: 982.178 test totali, 1.494 risultati positivi, di cui 763 confermati, 376 PCR negativi, 355 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del 04.11.2021 per fascia d'età:

0-9: 19 = 11%

10-19: 19 = 11%

20-29: 17 = 10%

30-39: 22 = 12%

40-49: 24 = 14%

50-59: 34 = 19%

60-69: 27 = 15%

70-79: 9 = 5%

80-89: 6 = 3%

Totale: 177 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 60

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 6

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.207 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 3.835

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 149.379

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 153.214

Guariti totali: 78.893 (+40)