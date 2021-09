Green Pass: Lega sempre più divisa. Fedriga: ''Nella Lega non c'è spazio per i no-vax''. Ma interviene Salvini: “Ogni idea rispettata e rispettabile”

TRENTO. All'interno della Lega c'è spazio per i no vax? “Noi siamo qua ad accogliere, non a respingere. L'unica cosa che voglio respingere sono barchini e barconi”. E' con queste parole che il leader del Carroccio Matteo Salvini conferma di fatto come la differenza di posizioni all'interno del partito si stia facendo sempre più marcata in merito alla questione Green Pass.

Le parole del segretario leghista arrivano infatti all'indomani delle dichiarazioni di un altro peso massimo all'interno del partito, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che, dopo l'annuncio dell'uscita dalla Lega dell'europarlamentare Francesca Donato (famosa per le sue posizioni contrarie alla vaccinazione anti-Covid, in merito alle quali è intervenuto addirittura l'Auschwitz Memorial Museum Qui Articolo), aveva commentato: “Dentro la Lega non c'è spazio per i no vax”.

Il tutto mentre alla Camera solo 69 deputati leghisti su 132 hanno votato 'sì' al secondo decreto sul Green Pass (Qui Articolo). “In Italia si è liberi di esserci o non esserci, non sta a me commentare – ha dichiarato oggi, 22 settembre, Salvini in conferenza stampa a Milano – ognuno agisce e vota con coscienza. Fortunatamente siamo in democrazia non siamo ancora in un regime. La Lega è un movimento democratico, per quello che mi riguarda in democrazia ogni idea è rispettata e rispettabile”.

In sostanza si conferma ancora una volta la grande distanza tra le due anime interne al partito in merito alla questione Green Pass e vaccini, tra chi spinge per aumentare il più possibile la copertura e chi invece si avvicina al mondo delle proteste no vax e no pass.