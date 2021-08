Sanitari no vax, in Trentino sono 690 quelli che rischiano la sospensione. A partire dalla prossima settimana i primi provvedimenti

A luglio l'Azienda sanitaria aveva inviato gli inviti formali alla vaccinazione per gli operatori che ancora non si erano sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19. Si tratta di circa 860 lettere recapitate agli operatori – per la maggior parte non impiegati in strutture dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari – che non avevano risposto alle comunicazioni dell'Azienda. Ora sono 170 quelli hanno avviato il ciclo di vaccinazione