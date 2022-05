Concerto Vasco, il bilancio della Questura: ''Due momenti delicati tra sound check e spettatori che hanno attraversato i binari ma garantita sicurezza e incolumità''

Sono entrati in servizio circa 500 operatori da tutta Italia. Nel corso del concerto il questore ha più volte sorvolato l'area per poi monitorare la situazione nella sala operativa: "Un evento di questa portata necessità del contributo di vari soggetti e di vari enti, che affrontino le proprie responsabilità con professionalità, attenzione ai particolari, pianificazione accurata e un pizzico di coraggio"

TRENTO. Due i momenti di tensione tra il sound check e il maxi concerto di Vasco Rossi a Trento. Questo il bilancio della Questura a conclusione della manifestazione.

La prima situazione delicata si è presentata giovedì 19 maggio in occasione della data zero del Blasco. Un appuntamento riservato agli iscritti al fan club: la tensione è salita quando la folla ha iniziato a premere sulle forze dell'ordine per fare ingresso alla Trentino Music Arena: qualche disordine, diversi spintoni e una donna ferita, finita a terra nella calca, fortunatamente senza gravi conseguenze e dimessa nel giro di poche ore (Qui articolo).

Il secondo momento particolarmente teso è arrivato con il deflusso dall'area di San Vincenzo: lì alcuni spettatori hanno messo a repentaglio la loro sicurezza con l'attraversamento dei binari della ferrovia (Qui articolo).

"E' stato uno sforzo notevole per garantire la sicurezza dell'evento. Uno sforzo premiato dall'efficacia con cui è stata garantita l'incolumità dei partecipanti. Sono entrati in servizio 500 operatori da tutta Italia. Questo grazie anche al lavoro della sala operativa allestita in Questura e alla Protezione civile di via Aeroporto - la nota della Questura - senza dimenticare il lavoro dì vigilanza dall'alto con gli agenti del nucleo elicotteri dì Tessera".

Nel corso dell'appuntamento da 120 mila persone il questore Alberto Francini ha più volte sorvolato l'area, prima dì tornare in sala operativa per sovrintendere, insieme al vice questore vicario Luigi Di Ruscio, alla direzione dei servizi.

"Voglio ringraziare tutte le persone che hanno assistito al concerto e la cittadinanza per il grande senso civico e di rispetto che hanno dimostrato. Un particolare grazie - commenta il questore Alberto Francini - voglio, però, rivolgerlo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, al corpo forestale della Pat, alla polizia locale di Trento e alle altre polizie locali coinvolte, a tutto il personale della Pat e ai volontari, per il grande impegno e per la professionalità che hanno dimostrato soprattutto nelle fasi più critiche dell'ingresso e del deflusso. Questo grande evento ha dimostrato l'importanza del coordinamento e della sinergia tra tutte le forze in campo al fine del bene comune a favore della collettività".

Molte le unità attivate, comprese le associazioni di volontariato che ruotano all'interno del sistema di Protezione civile, per seguire gli eventi (Qui articolo). La situazione è stata inoltre attentamente seguita dalla sala operativa della Protezione civile che ha coordinato in tempo reale il dispositivo di sicurezza. Il deflusso è stato regolare mentre le autorità hanno invitato alla prudenza e alla pazienza per la fase delicata di allontanamento dall'area del concerto (Qui articolo). Qualche criticità è stato registrato in alcuni parcheggi con le persone che hanno impiegato più tempo del previsto a rimettersi in viaggio ma il deflusso è stato considerato sostanzialmente concluso intorno alle 3 di sabato 21 maggio (Qui articolo).

"Un evento di questa portata necessità del contributo di vari soggetti e di vari enti, che affrontino le proprie responsabilità con professionalità, attenzione ai particolari, pianificazione accurata e un pizzico di coraggio. Tutte doti presenti nelle varie componenti di questa Provincia, con il coordinamento strategico del Commissario del governo", conclude Francini.