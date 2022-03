Valdastico, il Patt: “Ipotesi Trento Sud sta in piedi anche senza la bretella di variante: chiediamo uno studio per valutare impatti e vantaggi”

TRENTO. Dopo i recenti studi economici che riguardano il previsto impatto dell'ipotesi di Valdastico con sbocco a Rovereto Sud (Qui Articolo), il Patt chiede alla Giunta: “Analoghe valutazioni per comparare costi e benefici anche per l'ipotesi di connessione con l'A22 a Trento Sud”. Un analogo studio insomma, dicono i firmatari della mozione, i consiglieri Michele Dallapiccola e Paola Demagri, che potrebbe costituire l'occasione per “confrontarsi con la popolazione dell'Alta Valsugana” in merito alla proposta bretella di collegamento con l'Ss47, oggi “tutta da discutere e valutare”.

“Se la Provincia ha portato i dati per l'ipotesi di collegamento autostradale con Rovereto Sud – spiega infatti Dallapiccola – allora è necessario vedere analoghi studi e comparare i risultati con l'ipotesi di sbocco a Trento Sud”. Si tratta in sostanza dell'ipotesi avanzata dalla precedente Amministrazione provinciale e che prevede la realizzazione di un tratto di superstrada (gratuita) in canna unica per connettere l'A31 con l'A22 con sbocco al casello di Trento Sud. Inizialmente a questo tratto si era affiancata una proposta per l'innesto di una bretellina di circa 5 chilometri che sboccasse in località Pineta, a Caldonazzo.

“Si tratta di una progettualità che ha generato delle preoccupazioni nella Comunità dei laghi – spiega Dallapiccola –. Insieme agli amministratori locali bisognerebbe ragionare intorno ad un'opera contestuale da considerarsi accessoria, ribadendo che l'ipotesi di collegamento A31-A22 con uscita a Trento Sud sta perfettamente in piedi anche senza questa bretella di variante”.

Comparando i due progetti, scrivono i consiglieri del Patt: “La soluzione ipotizzata dall'attuale governo provinciale, prevedrebbe un tratto autostradale a pedaggio, in doppia corsia per ogni direzione di transito. Ebbene, per guadagnare la direzione del Brennero, ogni veicolo dovrebbe imboccare un doppio tratto autostradale, da Piovene Rocchetta a Rovereto Sud e di lì proseguire, sempre a pagamento, in direzione Trento. Qualora si propendesse invece per l'ipotesi precedentemente sul tavolo, la soluzione alternativa risulterebbe molto più agile. La proposta riguarderebbe la teorica realizzazione di un tratto di superstrada gratuita ed in unica canna che colleghi Piovene Rocchetta a Trento Sud. In questo caso la diagonale, percorsa in linea retta, si renderebbe più appetibile rispetto al progetto “Fugatti”, per lunghezza e gratuità al transito in direzione nord”.

Una proposta, dice Dallapiccola, che sarebbe più funzionale anche alla risoluzione dei problemi di traffico della Valsugana: “Lo stesso Fugatti – dice il consigliere del Patt – ammette implicitamente che l'ipotesi di collegamento autostradale con sbocco a Rovereto Sud non sarebbe appetibile per gli autotrasportatori, che la Pat vorrebbe deviare sulla Valdastico disincentivando il traffico di camion sulla statale introducendo delle vignette".