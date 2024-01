Raccontare il fascismo oggi. A Condominio 101 c’è lo storico Francesco Filippi

Tra saluti romani e commemorazioni fasciste il dibattito sull’eredità della dittatura mussoliniana è ancora aperto e fa molto discutere. A rimarcare la situazione, anche il recente raduno in via Acca Larenzia a Roma. Francesco Filippi, storico e divulgatore specializzato sul rapporto tra passato e presente, è l’ospite della settima puntata di Condominio 101, il video-podcast trentino che negli ultimi anni ha affrontato i temi più caldi in modo leggero ma approfondito

TRENTO. Il recente raduno fascista, avvenuto in occasione del 46° anniversario delle uccisioni di via Acca Larenzia nel quartiere Tuscolano a Roma, rende evidente, nei suoi effetti, come il rapporto degli italiani con il proprio trascorso politico non sia ancora chiarito. Se da un lato c’è chi si indigna per quanto accaduto, ecco che dall’altra parte c’è subito qualcuno pronto a sminuire l’avvenimento scomodando questioni più ampie e distogliendo così l’attenzione dall’oggetto di discussione o riducendone la rilevanza.

Risulta quindi evidente come la questione legata all’eredità del fascismo italiano non sia ancora del tutto risolta. “Il tema – spiega infatti lo storico - è più complesso di quanto si possa adeguatamente gestire”. Storico della mentalità, Filippi si occupa nel suo lavoro del rapporto tra passato e presente, di come gli eventi storici vengono interiorizzati nella memoria collettiva di una società influenzandone l’approccio della cittadinanza al presente. Per Filippi, infatti, gli effetti della Storia non si esauriscono nel passato ma si riverberano anche nell’attualità e nel modo in cui viene letta la contemporaneità. Consulente storico-scientifico per la Fondazione Museo Storico del Trentino, Filippi è, inoltre, esperto del rapporto tra Storia e social-media, e di come l’entrata nella quotidianità di tali piattaforme comunicative abbia cambiato le nostre vite.

L’ospite della settimana puntata di Condominio 101 è poi docente presso Feltrinelli Education e autore di diversi libri. Tra questi, alcuni apprezzati anche dal grande pubblico. È il caso della ‘Trilogia della memoria’ composta da ‘Mussolini ha fatto anche cose buone’, giunto alla ventiseiesima edizione con oltre 200.000 copie vendute, ‘Ma perché siamo ancora fascisti?’ e ‘Noi però gli abbiamo fatto le strade’, dedicato al passato dell’Italia coloniale. Autore tradotto in più lingue, per la casa editrice Laterza si è occupato di identità italiana. “Per il 2024 – annuncia Filippi – ho in serbo alcune novità editoriali, che però, scaramanticamente, non voglio ancora svelare”.

Vicepresidente dell’associazione Deina, il giovane storico si occupa, tra le altre cose, dell’organizzazione dei viaggi della memoria, che dal 2013 hanno accolto oltre 25.000 partecipanti, nonostante una pandemia e numerosi lockdown. Per Filippi, quello di coltivare la memoria è un’opera di grande valore. “Parafrasando Umberto Eco, nella sua definizione di fascismo, - conclude Filippi - il fascismo non è una filosofia, è invece una retorica, un modo di dire le cose. È una minaccia sempre presente, pronta a re-insinuarsi nella vita ogni volta che qualcuno viene etichettato come nemico per la sua diversità, ogni volta che la democrazia cede il passo a soluzioni dirigiste e più veloci”.

Esperto divulgatore, Filippi è convinto che i modi di trasmettere la conoscenza storica siano molteplici e parimenti validi. Tra le tante modalità, quella del podcast è già stata sperimentata da Filippi col il progetto audio ‘La Macchia Nera. Come il fascismo è arrivato al potere’ prodotto dalla Fondazione Museo storico del Trentino. Per capire come funziona il rapporto tra eventi storici, memoria collettiva e lettura del presente, al Condominio 101 c’è Francesco Filippi. L’appuntamento con il Condominio 101 è sulla piattaforma Twitch, Youtube e sulla pagina Facebook de il Dolomiti con la diretta della puntata. Come tradizione, vi aspettiamo numerosi lunedì sera alle 20:30.