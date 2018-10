Appello delle associazioni "Per un Trentino Alto Adige libero da pesticidi", 1300 firme ma scarseggiano quelle dei candidati

TRENTO. L'avvio di un percorso partecipato per la progressiva eliminazione dell'uso dei pesticidi di sintesi in agricoltura e l'istituzione di un biodistretto sull'intero territorio della regione. Questo l'appello “Verso un biodistretto alpino. Per un Trentino-Alto Adige/Suedtirol libero da pesticidi” lanciato a inizio ottobre da un gruppo variegato di ben diciannove associazioni espressione di diverse provenienze e sensibilità: contadini, gruppi di acquisto solidale, movimenti di cittadinanza attiva, ambientalisti, medici.

Un appello che guarda un orizzonte regionale ed oltre. “Abbiamo lanciato un appello perché crediamo di condividere con gli abitanti della provincia di Bolzano un ambiente e quindi un destino strettamente incrociato”.

Non a caso fra i diciannove promotori dell’appello ci sono anche associazioni altoatesine-sudtirolesi (Initiavigruppe della Bassa Atesina, WWF Alto Adige, Legambiente Bolzano, Slow Food Trentino Alto Adige).

L'appello ha registrato fino ad oggi oltre 1.300 firme di cittadini, 60 candidate e candidati provenienti da 7 liste, 19 promotori. Per quanto riguarda i partiti di provenienza dei candidati che hanno deciso di apporre la propria firma troviamo al primo posto il M5S con una ventina di adesione, Futura con 16 adesioni, Liberi e Uguali con 10 adesioni, Partito Democratico con 6, l'Unione per il Trentino con 3 adesioni e una adesione a testa per CasaPound e l'Altro Trentino a Sinistra. Per quanto concerne, invece, i candidati presidenti a firmare sono stati Antonella Valer, Filippo Castaldini e Filippo Degasperi.

(Questa la lista diffusa dai promotori e aggiornata alle 14 di giovedì 18 ottobre)

L'appello è ancora aperto: è tuttora possibile firmare l’adesione all’appello, sia come cittadini che come candidate e candidati, semplicemente collegandosi al sito web dedicato: biodistrettoalpino.eu.

L’appello propone a candidate e candidati alle ormai imminenti elezioni provinciali di impegnarsi -qualora elette/i- a sostenere in tutte le sedi politiche ed istituzionali l’avvio di un percorso partecipato per la progressiva eliminazione dell’uso dei pesticidi di sintesi in agricoltura e l’istituzione di un biodistretto sull’intero territorio della regione. “Un appello 'per' e non 'contro' qualcosa o qualcuno, nella consapevolezza che sfide così complesse non si affrontano assegnando patenti di 'buoni' e 'cattivi', ma possono essere vinte solo lavorando insieme, assumendosi ciascuno la propria responsabilità, come produttori, consumatori, associazioni ed istituzioni, in un patto virtuoso fra tutti gli attori della nostra comunità” spiegano i promotori.

L'iniziativa non si esaurisce con la fine della campagna elettorale, ma proseguirà con un ciclo di appuntamenti nei prossimi mesi: dopo la fiaccolata lungo le vie del centro di Bolzano del 5 ottobre e la presentazione a Trento il 12 ottobre in un’affollata sala a Cognola, sono già in cantiere una serie di eventi che culmineranno a primavera nella «marcia no pesticidi» che si terrà nello stesso giorno in Alto Adige/Sudtirol, Trentino e Veneto. Aggiornamenti puntuali su questo percorso saranno pubblicati sito web dedicato biodistrettoalpino.eu e sui canali social.