''Your gateway to the Dolomites'', il terminal griffato dal Trentino: ''Adesso l'obiettivo è quello di aumentare le rotte e far diventare il territorio ancora più centrale''

Sul Festival dello sport appena concluso, l'assessore Roberto Failoni: "Si può ancora alzare l'asticella. L'idea con Rcs e Trentino Marketing è quella di proporre qualche novità, qualcosa in particolare per i più piccoli e per avvicinare le nuove generazioni a praticare attività sportiva"

TRENTO. "Trentino, your gateway to the Dolomites", ecco il terminal arrivi all'Aeroporto Catullo di Verona griffato dalla Provincia e dalla società di marketing territoriale. Un biglietto da visita di grande effetto nel più ampio progetto di personalizzazione dello scalo scaligero.

L'obiettivo è, infatti, promuovere attraverso pannelli e vetrofanie il territorio trentino, grafiche che via via si adattano alle stagioni. Questo è il risultato della partnership tra l'Aeroporto Catullo e la Pat. Un'azione che può stimolare l'interesse già sulla prossima stagione invernale con l'attesa che cresce per avviare i caroselli dopo il blocco imposto per fronteggiare l'epidemia Covid.

"Un modo per promuovere le bellezze del Trentino e questa sinergia è pensata anche sul lungo periodo per coprire l'intera esperienza olimpica e quindi si guarda a tutto il 2026. Questa azione - spiega l'assessore Roberto Failoni - veicola i valori di accoglienza e ospitalità che sono parte integrante di un prodotto turistico apprezzato a livello internazionale".

Il Trentino da diversi anni investe sull'Aeroporto Catullo per rafforzare il legame tra il territorio e lo scalo. "Nelle prossime settimane - dice l'assessore - abbiamo un incontro con i vertici della società che gestisce gli scali di Verona e Venezia per cercare di aumentare le rotte, penso alla Polonia e alle Repubbliche baltiche, per esempio. Questa volontà è in agenda da tempo ma stata fermata dall'emergenza coronavirus. Adesso si possono pianificare nuove opportunità".

E' stato archiviato il Festival dello sport con oltre 30 mila presenze e 10 milioni di video views. "I numeri parlano da soli. Ma si può ancora alzare l'asticella. L'idea con Rcs e Trentino Marketing è quella di proporre qualche novità, qualcosa in particolare per i più piccoli e per avvicinare le nuove generazioni a praticare attività sportiva. Un'azione con ricaduta sul sociale, ma che poi si allarga all'economia e al turismo", conclude Failoni.