L'ex assessore Mellarini a caccia della riconferma alla guida della Federsci del Trentino ma c'è il processo per falso e truffa: il Comitato rischia il commissariamento

La sfida per la presidenza della Federsci è tra Mellarini e Zoller. L'ex assessore in cerca della riconferma per un altro quadriennio, quello delle Olimpiadi, ma pende il processo per falso e truffa. In caso di vittoria e di condanna, un importante Comitato per il Trentino rischierebbe il commissariamento

Foto di Raffaele Merler

TRENTO. Nonostante le temperature elevate e l'ingresso nel cuore della stagione estiva, si pensa anche alla neve. E si avvicina la scadenza per eleggere il presidente e il nuovo direttivo della Federsci trentina in vista del quadriennio 2022/26, quello dell'appuntamento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, kermesse a cinque cerchi che prevede alcune location anche in Trentino tra val di Fiemme e Baselga di Pinè.

Un rinnovo delle cariche in un clima teso per la candidatura di Tiziano Mellarini, l'ex assessore è alla ricerca della riconferma per altri 4 anni ma con l'ombra del processo per la vicenda legata ai rimborsi spese "gonfiati" con il rischio, in caso di vittoria alle elezioni e di successiva condanna, di commissariamento per la Federsci trentina.

Una situazione balzata anche a livello nazionale: "Olimpiadi Milano-Cortina, sulla Fisi l’ombra delle elezioni in Trentino: Mellarini si candida nonostante il processo per falso e truffa", il titolo de Il Fatto Quotidiano.

Il Comitato provinciale è chiamato alle urne sabato 23 luglio all'Itas Forum a Trento. L'elezione riguarda 7 nuovi consiglieri laici (nove le candidature pervenute), 2 atleti e 1 tecnico (già certi di fare ingresso nel direttivo) ma, soprattutto, il nuovo presidente. E ci sono due candidati alla massima carica di una delle Federazioni più pesanti sul territorio: il numero uno uscente, Tiziano Mellarini, e Marco Zoller. Insomma, la gara si gioca in ogni caso in Vallagarina.

Ma il clima è teso, soprattutto sul fronte della candidatura dell'ex assessore provinciale: pende il caso dei rimborsi spese gonfiati, una vicenda emersa nel 2019 e che vede Mellarini, insieme agli altri ex consiglieri provinciali Walter Viola e Giacomo Bezzi, rinviato a giudizio per falso e truffa.

Formalmente è tutto lecito, legittimo e legale perché c'è naturalmente la presunzione di innocenza e perché solo una sentenza passata in giudicato, secondo lo statuto della Federazione, impedirebbe una candidatura.

L'ex assessore e i suoi avvocati hanno scelto il rito abbreviato e il processo è in agenda per il 24 novembre. Qualche problema potrebbe arrivare in caso di riconferma dell'ex assessore alla guida della Federsci e contestualmente un'eventuale condanna: basta il primo grado per far scattare la sospensione in via cautelare (previsto nel Codice di comportamento del Coni) e il commissariamento del Comitato in attesa delle nuove elezioni.

Se tutto è legittimo, resta quindi la ragione di opportunità di correre comunque nell'incertezza. Ma d'altra parte Mellarini si era ritrovato nella duplice veste di assessore provinciale e presidente della Federsci prima del passo indietro nella delega sullo sport (Qui articolo). Anche il quel caso lo Statuto di Fisi non evidenziava ostacoli di sorta, forse nell'impossibilità di prevedere un cumulo di cariche di questo tipo (Qui articolo).

Insomma, se l'ex assessore venisse riconfermato per il prossimo quadriennio, si troverebbe a guidare per alcuni mesi un'importante Federazione con un procedimento pendente e in caso di esito avverso della vicenda, ci sarebbe un danno di rilievo per l'immagine della Federsci trentina e nazionale.

CANDIDATI CONSIGLIO COMITATO TRENTINO FISI

Presidente: Tiziano Mellarini e Marco Zoller

Consiglieri laici (7 posti disponibili): Greta Andreoli, Esterina Cengia, Stefania Colombo, Francesco Da Villa, Walter Nave, Dean Slaifer Ziller, Stefano Stelzer, Claudio Zanetel, Paola Zattoni.

Consiglieri atleti (2 posti disponibili): Bruno Debertolis e Raffaella Podetti.

Consiglieri tecnici (1 posto disponibile): Marco Peterlini.

Revisore dei conti (2 posti disponibili): Paolo Zanfei e Luigi Seppi