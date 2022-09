"Non indietreggeremo di un millimetro". Arcigay all'indomani delle elezioni: "Nulla può toglierci i nostri colori, nemmeno il nero più scuro. Difenderemo le nostre conquiste"

I risultati delle elezioni politiche affermano la destra non solo a livello nazionale, ma anche in Trentino. Arcigay del Trentino: "Scossi, impauriti, arrabbiati, confusi. Ma non è finita qui. Non siete, e non siamo, soli e sole. Nessuno verrà abbandonato. Torneremo a essere impavidi e visionari ma soprattutto più uniti che mai"

A dx foto di Arcigay del Trentino

TRENTO. "Una mattina mi son svegliato (e ho trovato l'invasor)". Così inizia il messaggio di Arcigay del Trentino a seguito dei risultati delle elezioni che hanno affermato la destra non solo a livello nazionale, ma anche in Trentino, dove soltanto il collegio di Trento per il Senato è stato conquistato dal centrosinistra con Pietro Patton.

"Lo capiamo: scossi, impauriti, arrabbiati, confusi - scrive Arcigay - ma non è finita qui. Non siete, e non siamo, soli e sole. Stringiamoci a noi, facciamoci forza. Siamo comunità, è giusto rimarcarlo oggi più che mai: nessuno verrà abbandonato. Continueremo a vivere le strade; a popolare le piazze; a difendere ciò che abbiamo conquistato; a rivendicare il posto di uguaglianza e libertà che ci spetta e che ci è sempre stato tolto".

La vittoria della coalizione di destra in Italia, guidata dal primo partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, suscita non pochi timori, in particolare per paura di possibili passi indietro sui diritti civili e per le donne.

Arcigay, come comitato che difende e tutela le persone Lgbtqia+, ponendosi contro l'omofobia, la transfobia e la lesbofobia, ha lanciato un messaggio all'indomani delle elezioni.

"Impareremo dai nostri errori, ricostruiremo dalle macerie - conclude - torneremo a essere impavidi e visionari ma soprattutto più uniti che mai. Faremo vedere loro che nulla può toglierci i nostri colori, nemmeno il nero più scuro. Perché nella nostra rivoluzione non abbiamo mai smesso di credere e non smetteremo di certo adesso. Siamo qui a ricordarvelo: indipendentemente da ciò che accadrà, noi non indietreggeremo di un millimetro. Vogliamo tutto e ci riprenderemo tutto".