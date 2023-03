Aggressione dell'orso in val di Sole, Fugatti: ''Ho informato il ministro, l'invito è affrontare insieme un problema che non più essere tenuto in sospeso''

Un 39enne in ospedale a seguito dell'aggressione di un orso, il presidente Fugatti: "Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro all’ambiente, Pichetto Fratin, con l’impegno di tenerlo costantemente aggiornato e l’invito ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso"