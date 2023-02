Guerra dell'acqua per l'idroelettrico ''condiviso'', Zaia e Fugatti scelgono la pace: ''Un tavolo tecnico per trovare soluzioni''

VENEZIA. Un tavolo di confronto che vedrà seduti insieme tecnici del Trentino e del Veneto per affrontare in maniera coordinata le tematiche legate alla crisi idrica che già ora sta investendo il Nord Italia e che, da trend, rischia di travolgere il Paese con il ritorno dell'estate. D'altronde pochi giorni fa la Regione Lombardia ha lanciato il grido d'allarme con l'Arpa che ha stabilito che già oggi manca il 44% di acqua nelle riserve idriche lombarde che normalmente è disponibile in questo periodo (neve più invasi idroelettrici più laghi regolati). E L'assessore Massimo Sertori spiegava che già oggi bisogna ''adottare ogni misura finalizzata all’accumulo di risorsa e alla massima riduzione delle erogazioni. Se manca l’acqua in Lombardia mancherà in tutto il distretto padano''.

''Le risorse idriche sono un bene prezioso - commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - come pure la quota di energia che è possibile ricavare dalle stesse, tramite lo sfruttamento idroelettrico. Mi sono sentito con il collega Maurizio Fugatti e, consapevoli dell’importanza di queste tematiche, abbiamo chiesto che la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento avviino un tavolo tecnico di confronto, dal quale auspichiamo possano emergere soluzioni condivise riguardanti l’ammontare dell’energia elettrica gratuita che i concessionari di grande derivazione idroelettrica devono fornire annualmente ai servizi sui territori interessati''.

Una comunicazione che arriva all'indomani di alcune contese che si stanno sviluppando tra i due territori soprattutto per questioni legate all'uso dell'energia prodotta dall'idroelettrico. Il Trentino, infatti, ha impugnato al Tribunale superiore delle acque una delibera della Regione Veneto per l'utilizzo dell'energia prodotta e che i concessionari debbono ''rendere'' gratuitamente al Trentino, da un lato e al Veneto, dall'altro. Per il Trentino il meccanismo è automatico da quando è autonomo per il Veneto tutto nasce negli ultimi mesi con l'adozione delle nuove normative nazionali (QUI APPROFONDIMENTO). Ma alcuni bacini a cui dovrebbero attingere energia anche i veneti riguardano il demanio idrico della Provincia di Trento o viceversa e da qui nasce l'oggetto del contendere. Un esempio? La Diga di Val Schener è in Provincia di Belluno ma è gestita da Primiero Energia, in più la sponda destra dello sbarramento sul Torrente Cismon poggia nel Comune di Canal San Bovo (TN) e quella sinistra nel Comune di Sovramonte (BL).

Sul tema, allora, o si trova un accordo o si va per avvocati. Zaia ha quindi aggiunto che ''su questi temi il dialogo e la ricerca di soluzioni virtuose saranno da base ai lavori degli esperti veneti e trentini che siederanno al tavolo di confronto a partire già dalla settimana prossima, con il pragmatismo amministrativo che caratterizza le nostre realtà''.

''Si tratta di materie complesse, dove la normativa nazionale deve essere raccordata con le leggi ed i regolamenti espressi a livello Provinciale e Regionale, nel rispetto delle autonomie e delle istanze dei territori - fa sapere il presidente Maurizio Fugatti - con il presidente Zaia il dialogo è aperto e serrato, anche su queste tematiche, e potranno emergere soluzioni condivise che non solo sanino alcune situazioni ingarbugliate, ma possano anche essere una base per l’efficientamento e la messa a sistema di un ambito dove c’è ancora molto lavoro da fare. Provincia autonoma di Trento e Veneto sono al lavoro, assieme, per questo”.