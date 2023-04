Un'app per le forze dell'ordine per segnalare la propria presenza a bordo dei treni: la proposta del Team K “per una maggiore sicurezza”

L'appello del movimento politico altoatesino è arrivato dopo la risposta ad un'interrogazione presentata proprio dal Team K per chiedere informazioni in merito alla gratuità dei viaggi sui mezzi pubblici per le forze dell'ordine: “L'assessore conferma che la Provincia è al lavoro per rivedere le condizioni di viaggio sui mezzi del trasporto pubblico per gli appartenenti alle forze armate e dell'ordine. Si tratterebbe di un investimento win-win per aumentare la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo”

BOLZANO. Un'app in grado di segnalare ai capitreno dei treni regionali di Trenitalia la presenza a bordo di un operatore delle forze di polizia, dei carabinieri o delle fiamme gialle, così da poter richiedere un intervento in caso di emergenza. È questo lo scopo con il quale è nata Board Support, un'applicazione frutto dell'intesa tra società società capofila del Polo Passeggeri e le forze dell'ordine che, al contempo, permette da una parte ai capitreno di richiedere immediatamente l'intervento degli agenti in caso di necessità e dall'altra agli operatori di usufruire di gratuità o agevolazioni per viaggiare a bordo dei treni in diverse Regioni (non però in Trentino Alto Adige): per una “maggiore sicurezza” a bordo dei mezzi di trasporto pubblici, il Team K lancia la proposta di introdurre l'applicazione anche sul territorio altoatesino.

L'appello arriva dopo la risposta ad un'interrogazione presentata proprio dal movimento politico bolzanino per chiedere informazioni alla Provincia in merito alla gratuità dei viaggi sui mezzi pubblici per le forze dell'ordine, garantita in questo momento per i soli viaggi di servizio: “In risposta all'interrogazione – scrive il Team K – e dopo l'approvazione di una relativa mozione, l'assessore Alfreider conferma che la Provincia è al lavoro per rivedere le condizioni di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico per gli appartenenti alle forze armate e dell'ordine”. Il movimento politico altoatesino chiede in particolare di garantire viaggi gratuiti ai membri delle forze dell'ordine anche quando non sono in servizio, segnalandone la presenza a bordo proprio grazie a Board Support.

“Conosciamo i problemi di ordine pubblico che possono esserci soprattutto sui treni – dice Paul Köllensperger, consigliere provinciale del Team K – ma anche sugli autobus. La gratuità dei viaggi per le forze dell'ordine è un investimento win-win per aumentare la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo”. La logica, dice il Team K, è semplice: “La mano pubblica consente agli appartenenti alle forze dell'ordine di viaggiare gratuitamente sui mezzi del Tpl e in cambio questi ultimi garantiscono una automatica deterrenza e aiuto al personale di bordo in caso di bisogno quando indossano la divisa, 'solo' aiuto se in borghese”.

Per centrare l'obiettivo, ribadiscono gli esponenti del movimento: “Suggeriamo all'assessore Alfreider di muoversi in due direzioni: superare la previsione della gratuità per i soli viaggi di servizio, estendendola a tutti i viaggi sul sistema di trasporto provinciale; stipulare una convenzione con tutti gli attori in gioco per rendere disponibile anche per i treni del trasporto locale la app Board Support, alla quale chi ne ha diritto può registrarsi prima del viaggio, avvisando così in tempo reale i capitreno della presenza di personale delle forze dell'ordine a bordo in caso di necessità”.