Comunali a Mezzolombardo, sarà corsa a tre: Michele Dalfovo, Giorgio Devigili e Marco Pavanelli. Ecco le liste e i candidati

MEZZOLOMBARDO. Michele Dalfovo, Giorgio Devigili e Marco Pavanelli: a Mezzolombardo, alle prossime elezioni comunali in programma il 26 maggio, sarà a corsa a tre.

Dopo settimane di lavori intensi per la costituzione delle liste e la consegna delle candidature, il cui termine scadeva oggi, sono stati infatti comunicati agli uffici comunali i nominativi dei candidati sindaci e delle rispettive liste con i candidati alla carica di consigliere comunale.

L'attuale sindaco reggente Michele Dalfovo, centrista che potrà contare sul sostegno dell'area di centrodestra, sarà supportato da tre liste dell'Area Civica Per Mezzolombardo di 14 componenti ciascuna: "Il Noce", "La Chiave" e "La Vite".

Saranno quindi in totale 42 i candidati (28 uomini e 14 donne) alla carica di consigliere comunale che supporteranno il 51enne di professione agente assicurativo, già vice dell'ex sindaco Christian Girardi (ora consigliere provinciale con Fratelli d'Italia), con i rispettivi capolista che saranno Bebber Federico, Bezzi Andrea e Susanna Casagrande.

Questi i candidati delle singole liste.

"Il Noce": Bebber Federico, Bettin Claudio, Calliari Alessandro, Concin Mariano, Franzoi Marco, Gasperetti Bruno, Girardi Arianna, Malfatti Lara, Pedron Ermanno, Pellegatti Matteo, Pomella Nicoletta, Romeri Ivano, Tirotta Marianna, Toscanda Davide.

"La chiave": Bezzi Andrea, Butti Cinzia, Cardonati Loris, Caset Roberta, Cologna Federico, Cova Anita, Delucca Marcello, Kaisemann Alessio, Leonardelli Massimo, Martinatti Sara, Roncador Rosa, Schwarz Carlo, Tait Andrea, Zadra Angela.

"La Vite": Casagrande Susanna, Dalfovo Nicol, Dalmonego Sergio, Dalpiaz Paolo, Dolzan Paolo, Franzoi Mattia, Gjeka Altin, Merlo Nicola, Rampanelli Laura, Russo Oscar, Terzio Brunilda, Tonon Massimo, Tortolo Federico, Weber Liliana.

A correre per la fascia tricolore saranno poi - sostenuto dalla lista di centro "Assieme" - il consigliere comunale uscente Giorgio Devigili e Marco Pavanelli che guida la lista "Futuro Insieme" che, pur senza simboli, sarà sostenuta dal centrosinistra e più precisamente da Pd, Campobase, Casa Autonomia e Verdi.

Venendo ai dettagli, con Giorgio Devigili - 64enne medico cardiologo che nella scorsa tornata elettorale aveva ottenuto il 22% delle preferenze come candidato sindaco delle liste "Futuro Insieme" e "Crescere Insieme", per poi staccarsi e proseguire nella minoranza come consigliere indipendente – ci saranno 16 candidati alla carica di consigliere comunale, fra cui 5 donne e 11 uomini, ed il capolista della lista "Assieme" sarà l'avvocato 55enne Paolo Mazzoni, per il quale nelle scorse settimane si era parlato anche di una possibile candidatura a sindaco. Nella lista spicca anche il nome di Ettore Zampiccoli, giornalista professionista già commissario provinciale di Forza Italia.

Questi tutti i candidati della lista "Assieme": Mazzoni Paolo (avvocato),Chini Patrizia (infermiera), Dalla Torre Lucia (imprenditrice), Damaggio Marisa (infermiera), Devigili Danilo (agente di commercio), Di Gregorio Paolo Donato (responsabile qualità), Esposito Antonietta (impiegata), Fabbi Bruno (imprenditore), Marinchel Mattia (consulente commerciale), Masiero Massimiliano (tecnico dei trasporti), Parolo Andrea (economista), Piazzolla Giuseppe (addetto ristorazione), Pisetta Rosaria (operatrice socio sanitaria), Tait Eros (commerciante), Weronig Marcello (agente di movimento), Zampiccoli Ettore (giornalista professionista).

Per quanto riguarda Marco Pavanelli – 56 enne consigliere comunale di minoranza uscente e di professione informatico – con lui per la lista "Futuro Insieme" ci saranno 14 candidati alla carica di consigliere comunale (8 uomini e 6 donne) tra cui spiccano i consiglieri di minoranza uscenti Danilo Dalla Brida e Marco Weber e in cui sono presenti 5 giovani sotto i trent'anni, tra cui lo stesso capolista, studente classe 2003, Lorenzo Garofalo.

Questi tutti i candidati della lista "Futuro Insieme": Lorenzo Garofalo (studente), Marco Fonte (laureato in scienza della pubblica amministrazione), Margherita Dalfovo (consulente sanitario digitale), Fabiano Erlicher (insegnante), Alessandro Delucca (impiegato), Maria Moresco (casalinga), Stefano Endrizzi (funzionario provinciale), Paola Delfavero (commerciante), Chiara Rossi (pensionata), Franca Devigili (pensionata), Danilo Dalla Brida (architetto), Mariangela Bettali (insegnante), Marco Weber (consulente finanziario), Arnaldo Toniolli (Pensionato).