Europee, "Il risultato di Vannacci in Trentino? Una scommessa vinta", Diego Binelli (Lega): "Soddisfatti, dati in crescita e il centrodestra si conferma in salute"

TRENTO. La Lega del Trentino parla di soddisfazione per un risultato in crescita e per una coalizione che si dimostra solida. Il partito guidato da Matteo Salvini è uscita come terza forza politica dalle urne europee, staccatissimo da Fratelli d'Italia e Partito Democratico, ma la lettura dei dati è improntata alla positività.

"Il risultato ci soddisfa", le parole a il Dolomiti di Diego Binelli, segretario provinciale della Lega. "Siamo in crescita rispetto alle politiche e tutto il centrodestra ha aumentato il consenso".

In Trentino il primo partito è Fratelli d'Italia al 26,34% delle preferenze, seguito dal Pd al 25,21% dei voti, poi all'11,54% ecco la Lega (Qui articolo). "La coalizione è migliorata in tutte le sue componenti", aggiunge Binelli. "Poi c'è una sana competizione tra le varie forze politiche ma il risultato finale è più importante e quindi è positivo che il centrodestra sia così solido".

Se si guarda ai singoli candidati, Roberto Paccher è stato il più votato con 9.180 voti. "Sicuramente il risultato è estremamente positivo con quasi 10 mila preferenze", dice Binelli. "Un ringraziamento per la disponibilità e l'impegno in questo mese di campagna elettorale".

Poi in seconda posizione emerge Roberto Vannacci con 6.687 preferenze. Distantissimi tutti gli altri. "Si è percepito anche in Trentino che la sua proposta avrebbe ricevuto un buon consenso da parte dei cittadini. La sua candidatura è andata bene in tutta Italia. E' stata una scommessa vinta", conclude Binelli.