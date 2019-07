Il marchio trentino Mondové non si ferma e lancia l'amatriciana vegetale con lo chef Anto la Stella : ''Ora ci trovate anche nei supermercati di Trento''

TRENTO. La nuova realtà Mondovè prende sempre più piede sul mercato. Dopo l'esordio sugli scaffali di molti supermercati in febbraio (Qui articolo), si allarga il raggio d'azione del marchio trentino.

E si amplia anche la scelta di sughi gourmet 100% vegetali. Tutti prodotti realizzati senza glutine, senza conservanti, senza zuccheri aggiunti e senza glutammato. Il primo prodotto a entrare nei supermercati delle Famiglie cooperative di Povo e Cognola, San Donà, Sardagna e Oltrecastello è stato il Raguvè, un ragù vegetale, firmato dallo chef Michele Granuzzo.

A marzo Mondovè è sbarcato anche a Pergine, Mezzocorona, Gardolo e Zambana. E ancora Meano, Vigo Meano, Nomi, Calliano e Lizzana. In questi giorni un altro step: "Finalmente - spiega Michele Tarolli, tra i fondatori dell'azienda trentina - saremo presenti anche a Trento in piazza Lodron e corso III Novembre, ma anche alla Coop Alto Garda, senza dimenticare molte valli del Trentino".

Dopo Raguvè è arrivata anche l'amatriciana vegetale, il secondo prodotto di Mondovè, realizzata dallo chef torinese Anto la Stella. "L'idea - prosegue il fondatore - è quella di sorprendere: proponiamo un prodotto gustoso ma senza rinunciare alla salute. L'obiettivo è intercettare quella clientela che cerca anche prodotti veloci, ma realizzati con cura, gustosi e genuini. Tutto ad un prezzo accessibile".

Ma il progetto non finisce qui. In cantiere ci sono molte altre idee e iniziative. "In settembre attraverso la nostra pagina Facebook - conclude Tarolli - sarà possibile partecipare ai corsi con lo chef Michele Granuzzo, il quale insegnerà come valorizzare il ragù di lenticchie in ricette veloci e semplici. Nei prossimi mesi saranno inoltre disponibili altri prodotti, come un pesto vegetale firmato dallo chef di livello nazionale Simone Salvini, ma anche un sugo con capperi e olive".