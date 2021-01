Mai così pochi nati dal 2000: -23% rispetto a 20 anni fa. Per la prima volta non si supera la barriera dei 4 mila neonati in 12 mesi

L'andamento delle nascite sul territorio provinciale evidenzia ancora una volta una flessione. Nel 2000 sono stati registrati 5.055 nuovi arrivi, mentre l'anno appena concluso ha visto 3.900 nuove nascite per un saldo negativo a -23%. Trend in calo anche il raffronto con l'anno precedente: -3,5%