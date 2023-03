Lo street food di Soul Kitchen si trasferisce: ecco dove (e quando) riaprirà il bistrot a Trento

Dopo aver aperto i battenti nell'estate 2020 in vicolo dell'Adige, i titolari di Soul Kitchen hanno deciso di spostarsi in un nuovo locale in via Santa Trinità, in pieno centro storico: “La precedente location era troppo 'nascosta', il nuovo locale è leggermente più piccolo ma più accogliente”

TRENTO. Aprirà i battenti lunedì prossimo (13 marzo) in centro a Trento il 'nuovo' bistrot di Soul Kitchen: dopo quasi tre anni di attività in vicolo dell'Adige, i titolari del locale dedicato allo street food hanno deciso di spostarsi in via Santa Trinità, in pieno centro storico. Come già raccontato da il Dolomiti (Qui Articolo), nelle intenzioni dei titolari il Soul Kitchen Bistrot rappresenta un'evoluzione del food truck che stazionava a Povo e ai Mercatini, premiato tra l'altro nel 2019 dal Gambero Rosso come unico food truck d'eccellenza nel Trentino Alto Adige.

Ora, dopo quasi tre anni d'attività in vicolo dell'Adige i tre giovani titolari dell'attività hanno deciso come detto di riaprire in una cornice tutta nuova, mantenendo però la stessa filosofia di sempre. “Noi abbiamo aperto in vicolo dell'Adige il 18 agosto 2020 – racconta a il Dolomiti Sergey Ryabtsev, uno dei responsabili di Soul Kitchen – ma nel corso degli anni la location si è rivelata troppo 'nascosta' e quindi abbiamo deciso di spostarci in un nuovo locale, leggermente più piccolo del precedente ma sicuramente più accogliente”.

Punti di forza del bistrot rimarranno comunque gli hamburger ed il ramen, accompagnati dalle birre artigianali a chilometro zero del birrificio trentino Passion brewery. “Abbiamo preso la decisione di spostarci già nel settembre dello scorso anno – continua Ryabtsev – ed ora siamo pronti a partire con questa nuova esperienza. Per l'occasione abbiamo portato avanti un re-branding ed abbiamo cambiato il nostro menù, puntando però sempre sui nostri piatti forti. Dopo l'apertura di lunedì puntiamo ad un paio di settimane di 'rodaggio' per poi arrivare all'inaugurazione ufficiale”.

Già negli scorsi anni i titolari del locale avevano spiegato la filosofia con la quale era stato aperto il bistrot: poche cose, ma fatte bene. Una linea guida seguita sia per quanto riguarda la cucina (con una proposta, come anticipato, legata in particolare all'american barbecue, ai panini e al ramen) che per vini, birra e cocktail.