Pista da bob di Cortina, i costi lievitati a oltre 124 milioni di euro. Europa Verde: “Vale come la ristrutturazione delle scuole del Veneto con i fondi del Pnrr”

Oltre 2,5 milioni di euro serviranno per la costruzione del “Memoriale Eugenio Monti”, che sarà annesso alla pista da bob di Cortina. Cristina Guarda: “Quest’opera varrà quanto le strutture scolastiche del Veneto e più della pista realizzata per i Giochi invernali del 2006 a Torino, che da anni giace in disuso”

CORTINA D’AMPEZZO. La bellezza di 124.770.100 euro, è questa la cifra raggiunta per la riqualificazione della pista da bob di Cortina d’Ampezzo che dovrà essere pronta in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Un costo lievitato nel tempo, visto che in principio si parlava di “soli” 80 milioni di euro.

Il primo lotto dei lavori vale circa 3,8 milioni di euro e prevede una serie di interventi preparatori alla riqualificazione vera e propria. La parte più costosa invece (118 milioni di euro) prevede la “riqualificazione della Pista Eugenio Monti con rigenerazione delle aree contermini, adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie”. Infine vanno aggiunti oltre 2,5 milioni di euro per la costruzione del “Memoriale Eugenio Monti”, con annesso recupero degli edifici e dei manufatti della storica pista olimpica e l’allestimento degli spazi museali. Parte delle spese saranno sostenute dal Comune di Cortina d’Ampezzo e dalla Provincia di Belluno che metteranno 500mila euro a testa, il resto arriva attraverso i fondi statali per le olimpiadi.

Questa è una delle opere che più fanno discutere e la Consigliera regionale di Europa Verde, Cristina Guarda, è sicuramente fra le voci più critiche: “La cifra spesa per questa struttura – spiega – corrisponde alla somma di tutti i fondi del Pnrr destinati alle scuole venete. Sostanzialmente, la pista di Cortina varrà quanto le strutture scolastiche del Veneto e più della pista realizzata per i Giochi invernali del 2006 a Torino, che da anni giace in disuso”.

Eppure secondo la Regione Veneto non ci sarebbero alternative valide. Infatti l’eventuale utilizzo della pista esistente e funzionante a Innsbruck, secondo la Giunta Zaia, comporterebbe importanti interventi di ammodernamento per un valore di 50 milioni di euro.

La versione di Guarda però è ben diversa: “Dalle autorità austriache abbiamo appreso che di questi presunti costi potrebbe farsi carico l’Austria, ma soprattutto che i contatti con l’organizzazione dei giochi invernali di Milano Cortina 2026 sarebbero avvenuti solo nell’ultimo periodo e quindi successivamente alla decisione presa dalle autorità del nostro Paese”. Da qui la domanda: “Quando sarebbe avvenuto il sopralluogo da parte del presidente Zaia prima e del commissario Sant’Andrea poi, e sulla base di quali valutazioni tecniche è stato stimato un importo di 50 milioni per l’ammodernamento della pista austriaca?”, conclude la consigliera di Europa Verde.