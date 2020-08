Coronavirus, fatta la maturità vanno in vacanza in Croazia ma rimangono contagiati. Nel bellunese un positivo appena rientrato da Malta

Tra i giovani contagiati ci sono 5 veneronesi e 8 padovani. Secondo il racconto dei ragazzi in pullman e nei luoghi al chiuso non venivano indossate le mascherine

VERONA. Erano andati in vacanza in Croazia e sono tornati con il coronavirus. Disavventura per un gruppo di giovani veneti durante un viaggio organizzato per rilassarsi dopo la maturità.

La meta della comitiva è stata l'isola di Pag. Purtroppo, secondo il racconto fornito da alcuni giovani, sia in autobus che nei luoghi al chiuso frequentati, non sono state rispettate le regole tra le quali l'utilizzo della mascherina.

Al ritorno in Italia la brutta notizia. A risultare contagiati sono stati fra gli altri, cinque 19enni veronesi e otto padovani.

Ieri era stato il governatore del Veneto, Luca Zaia, a sottolineare la necessità di mantenere alta l'attenzione per chi torna dalle vacanze. Il governatore ha parlato di “un nuovo fenomeno” che è quello di chi torna e risulta positivo. (QUI L'ARTICOLO)

“Noi abbiamo un virus di ritorno che esiste e viene portato da fuori – ha spiegato Zaia - e abbiamo riscontrato più casi da Spagna, Malta, Perù, dalla Croazia, da Corfù: quindi diciamo che le vacanze sono un elemento di rischio e non per fare campagna contro i competitor. Se si decide di andare all'estero occorre stare attenti”.

Per quanto riguarda altri aggiornamenti di oggi, dopo alcuni giorni di assenza di positività il laboratorio dell'Ulss 1 Dolomiti ha trovato un soggetto positivo al tampone. Si tratta, anche in questo caso, di un giovane arrivato da Malta che a seguito di lieve sintomatologia respiratoria aveva già eseguito privatamente il test che aveva evidenziato una probabile positività ora confermata. Conviventi e contatti stretti del soggetto, chiaramente isolato, sono stati sottoposti a quarantena. Sono state, inoltre, effettuate le dovute comunicazioni alle autorità di frontiera in relazione al viaggio aereo.