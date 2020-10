Coronavirus, oltre mille gli attuali contagi nel Bellunese (70 nelle ultime 24 ore, con un decesso). Il sindaco di Cortina: "Leggero rialzo"

BELLUNO. Oltre mille persone attualmente positive di cui 70 nelle ultime 24 ore. È questo il quadro della situazione Coronavirus in provincia di Belluno, dove la soglia dell'attenzione rimane alta. Secondo i dati comunicati dal dirigente generale dell'Ulss Dolomiti Adriano Rasi Caldogno il numero di ricoverati vede 40 pazienti Covid in area non critica e 2 in terapia intensiva all'ospedale San Martino di Belluno, 18 in area non critica all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, 15 sempre a Feltre ma nell'ospedale di comunità e 5 in quello di Alano.

Continuano, purtroppo, anche i decessi: nella serata di giovedì 22 ottobre un paziente positivo al Coronavirus di 84 anni è deceduto nel reparto di pneumologia Covid di Feltre.

Preoccupa la situazione a Cortina d'Ampezzo, dove i numeri continuano a segnare una lieve fluttuazione. “In questi due giorni il numero di positivi al Covid-19 nel territorio di Cortina d'Ampezzo è passato da 132 a 140 (+8) – ha annunciato sui social il sindaco della località dolomitica Gianpietro Ghedina – il numero è in leggero rialzo, in parte dovuto ai numerosi tamponi che sono stati effettuati nelle tre giornate del drive-in, presso lo Stadio del Ghiaccio. Il 90% delle persone che ha contratto la malattia risulta essere asintomatico, cioè non presenta sintomi evidenti”.

Il quadro complessivo della regione Veneto, d'altronde, rispecchia la difficile situazione che sta vivendo questa zona. A riguardo il presidente Luca Zaia ha annunciato un'altra imminente ordinanza con cui restringere ulteriormente le libertà in funzione di frenare il contagio, prevedendo per novembre l'entrata nella fase 3 del nuovo piano sanitario (più di 151 terapie intensive).