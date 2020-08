Maltempo, l'Adige ha toccato i 5,69 metri a San Michele, i vigili del fuoco: ''Più alto che durante Vaia. Grandi preoccupazioni per il ponte ferroviario''

SAN MICHELE ALL'ADIGE. Sono stati registrati livelli dei fiumi più alti addirittura della tempesta Vaia per il Sarca, ma anche per l'Adige: sono stati toccati i 5,69 metri rispetto ai 4,72 metri dell'ottobre 2018 a San Michele. "Tutte e 20 le nostre unità sono state operative praticamente ventiquattro ore su ventiquattro per 2 giorni. La giornata di ieri (domenica 30 agosto) - commenta Denis Cuel, comandante dei vigili del fuoco di San Michele - è stata particolarmente impegnativa, soprattutto per le criticità causate dal fiume".

Sono state ore di altissima tensione lungo i corsi d'acqua a causa dei livelli del fiume, ma anche per la corrente impetuosa, tanto che si è temuto per le sorti della struttura che collega il paese di Egna con la stazione e il ponte ferroviario della Trento-Malè a San Michele. "E' stato tra i problemi più grossi - aggiunge il comandante - siamo intervenuti per tagliare le reti a maglie strette per far defluire i tantissimi detriti trasportati dall'Adige e che si sono accumulati. La struttura fortunatamente è riuscita a reggere".

, un dato indicativo dell'ondata di maltempo appena trascorsa. L'Adige è esondato in alcuni punti, come sulla strada statale 12 all'altezza del biodigestore di Cadino e nella zona di Egna, in quest'ultimo caso sono state evacuate 320 persone per ragioni di sicurezza. Il, invece,è uscito in zone di campagna all'altezza dele dellae nell'area di Qui articolo ). I vigili del fuoco dei vari territori sono entrati in azione per posizionare barriere di sabbia, reti di contenimento e controllare varie aree a rischio ( Qui articolo ). "Il raccordo con tutti i corpi è stato costante - dice Cuel - in particolare con i colleghi della piana tra".

La Provincia non esclude in queste ore problemi localizzati sulla rete viaria, come nel caso della Trento-Malè (Qui articolo), e per la distribuzione di energia elettrica o altri servizi a causa di frane e smottamenti (Qui situazione aggiornata). In molti Comuni le piste ciclabili sono state chiuse in via precauzionale lungo i fiumi, così come la circolazione sulla tratta autostradale dell'A22 tra Bolzano Sud e San Michele è stata fermata (Qui articolo).

"Il paese era completamente bloccato dal traffico e questo ha avuto ripercussioni sui nostri spostamenti. Le forze dell'ordine - prosegue Cuel - sono state occupate a gestire la viabilità, tutto il sistema è stato impegnatissimo senza sosta e senza tregua per almeno una giornata". Una criticità è stata l'afflusso di curiosi per scattare foto e girare video. "In alcuni casi abbiamo cercato di allontanare le persone dai punti che potevano essere pericolosi, ma non è stato semplice gestire questo aspetto per i tanti interventi da assolvere per tutti i soccorritori impegnati in questa emergenza. Gli alpini, coordinati da Vincenzo Michelon, ci hanno aiutato a preparare i sacchi di sabbia da posizionare nelle aree più a rischio".

Oltre al ponte ferroviario, sono state due in particolare le situazioni più complicate da gestire, come il sottopasso della vecchia entrata in paese. "Il passaggio pedonale - continua il comandante - si trova direttamente all'altezza del fiume e quindi si è allagato: siamo riusciti a mettere in sicurezza e drenare l'acqua. Sono in corso le ultime attività per rimuovere anche i detriti". Anche un muro perimetrale alle Cantine Endrizzi ha seriamente rischiato di collassare. "Il rio che proviene da Faedo è un affluente nell'Adige, ma la forza del fiume è stata tale che è risalito per mettere a dura prova la stabilità della struttura. In questo caso abbiamo ricevuto la collaborazione della ditta Inama scavi che ha fornito 4 camion di ghiaia e un escavatore per costruire un argine e mettere in sicurezza l'area".

Ore piccole e un grande impegno concluso nel cuore della notte, ma gli interventi non sono ancora terminati. "Monitoriamo e presidiamo il territorio, oltre a concludere alcune attività di controllo. E' necessario un sopralluogo di tenici e vigili del fuoco permanenti per capire come liberare il ponteggio ferroviario: c'è una massa incalcolabile di legname da rimuovere e non si può semplicemente far defluire perché i pilastri del ponte di Nave S. Felice sono molto stretti. Il lavoro prosegue", conclude Cuel.