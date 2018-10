Elezioni provinciali 2018, scrutinio finito: tsunami Lega, primo partito e Provincia in tasca

Crollano Pd e Upt. Tra i grandi delusi anche il Movimento 5 stelle che non arriva nemmeno in doppia cifra. Le Stelle alpine chiudono al terzo posto. Fuori Antonella Valer, Mauro Ottobre e Roberto De Laurentis

Foto di Daniele Mosna

TRENTO. Scrutinio terminato, 529 sezioni su 529, sono 274.983 i votanti, le schede bianche 3.056 e quelle nulle 5.319, mentre i voti contestati e non attribuiti sono 27. I dati sono ancora ufficiosi ma il centrodestra stravince la corsa alle elezioni provinciali del 2018. Un andamento che si è delineato in modo chiaro lungo tutta la mattinata di spoglio delle tessere. Una gara praticamente mai in discussione a sancire l'en plein della Lega che conquista e aggiunge il Trentino a Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Un autentico tsunami del carroccio, che non tradisce le attese pre-elettorali di favorita, e diventa per distacco il primo partito territoriale. Una cavalcata che raggiunge il 27,07% e 68.875 voti, oltre quattro volte il risultato del 2013 quando chiuse al 6,22% e 14.768 preferenze.

Il nuovo presidente della Provincia è così Maurizio Fugatti che raggiunge quota 46,74% e strappa una maggioranza solida in consiglio provinciale: in questo caso le rilevazioni sono ancora in corso, ma la Lega ottiene tra i 12 e 13 seggi e due per Civica Trentina, quindi una poltrona per Progetto Trentino, Agire, Fassa, Autonomisti popolari e Forza Italia. In ballo ancora l'Unione di centro che si gioca un seggio. A bocca asciutta Fratelli d'Italia.

E' Civica Trentina la seconda forza all'interno della coalizione al 4,62% e 11.745 preferenze in crescita rispetto al 3,71% e 8.806 voti di cinque anni fa. Spazio poi a Progetto trentino a 3,23% e 8.212 voti, quindi Autonomisti popolari al 2,97% e 7.552 preferenze.

E ancora Forza Italia al 2,82% (7.167), quindi Udc al 2,08% (5.288) e Agire al 2,14% (5.438), forse tra i movimenti più delusi nel centrodestra insieme a Fratelli d'Italia (1,45% - 3.677), con quest'ultimo partito non riesce a eleggere nessun rappresentante. Chiude l'Associazione Fassa allo 0,98% (2.487).

La benzina del centrosinistra finisce quasi subito e si ferma al 25,40%. Crolla il Partito democratico che è la seconda forza in Trentino, ma paga un'emorragia di voti e passa dal 22,06% (52.412 voti) del 2013 al 13,93% (35.530) di oggi. Una "Caporetto" per i democratici se si pensa che esprimevano perfino il candidato presidente della coalizione.

Pur nella sconfitta è comunque buono l'esordio di Futura che attesta intorno al 6,93% per 17.670 preferenze, mentre si registra una débâcle anche tra le fila dell'Upt, in caduta libera dal 13,33% (31.653 preferenze) del 2013 al 3,98% e 10.150 preferenze. Il risultato, oltre il candidato presidente, è di 4 seggi al Pd, 2 per Futura e 1 per l'Upt.

Il Patt e Ugo Rossi chiudono in terza posizione. Le Stelle alpine, che piazzano tre consiglieri e il governatore uscente, registrano il 12,42% (33.121 voti) e scendono dopo il 17,55% (41.689 preferenze) del 2013. Ma quelli erano anche altri tempi e il centrosinistra era compatto.

Non può certo essere soddisfatto il Movimento 5 stelle. Realmente mai in gioco in queste elezioni provinciali. I pentastellati non arrivano nemmeno a sfiorare la doppia cifra e si devono accontentare del 7,10% (18.992 preferenze). Una bocciatura per un dato che migliora in modo marginale il risultato del 2013: 5,85% e 13.889 voti. I grillini entrano in Provincia con un seggio e Filippo Degasperi.

Nessun rappresentante per le altre liste in campo. Antonella Valer (L'Altro Trentino a sinistra e Liberi e Uguali) chiudono al 2,66% e 7.099 voti. Ecco Autonomia Dinamica di Mauro Ottobre all'1,96% (5.237 preferenze). Nulla da fare anche per Roberto De Laurentis e Tre: 1,51% e 4.015 voti.

I Popoli liberi di Paolo Primon si fermano ad un soffio dall'1%: 0,89% e 2.384 voti. Spazio poi a Ferruccio Chenetti e Moviment Ladin (0,71% - 1.904 preferenze) e Filippo Castaldini e CasaPound (0,47% e 1.247 voti). Chiude Federico Monegaglia e Riconquistare l'Italia (0,13% e 350 voti).