Politiche, Biancofiore vince a Rovereto: “Mi hanno detto 'Michaela dà, Michaela toglie'. Quel collegio lo avevo 'regalato' io a Conzatti, me lo sono ripreso”

E' stata una vittoria al fotofinish quella di Michaela Biancofiore, la candidata di Noi moderati a Rovereto, dopo un lungo testa a testa con la senatrice uscente Donatella Conzatti (che si è presentata alle elezioni nel gruppo Alleanza democratica per l'autonomia). Ecco le sue prime parole: “Ora molta felicità e tanta attesa, ero partita in svantaggio ma siamo riusciti a vincere contro la candidata appoggiata da tutti i poteri forti del Trentino”

ROVERETO. “Cosa provo dopo la vittoria a Rovereto? Sono esausta, non mi reggo in piedi. I miei collaboratori, scherzando, mi hanno invece detto: 'Michaela dà, Michaela toglie', visto che alle ultime elezioni quel collegio lo avevo 'regalato' io a Conzatti. Ora me lo sono ripreso”. Sono queste le prime parole di Michaela Biancofiore, la candidata di Noi moderati (nella coalizione di centro-destra) a Rovereto, dopo la vittoria al fotofinish questa notte in seguito ad un un lungo testa a testa con la senatrice uscente Donatella Conzatti (che si è presentata alle elezioni nel gruppo Alleanza democratica per l'autonomia), superata per soli 217 voti (Qui Articolo).

Il riferimento della vice-presidente di Coraggio Italia è alle politiche di quattro anni fa, quando Biancofiore aveva abbracciato e candidato personalmente Conzatti nelle liste di Forza Italia (Qui Articolo). “Sono ovviamente molto felice – continua Biancofiore – soprattutto per tutti i miei collaboratori e per tutte le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo risultato. C'è però anche tanta attesa per il futuro: io in ogni caso partivo in svantaggio, sfidando una senatrice uscente appoggiata da tutti i poteri forti del Trentino”.

Il collegio senatoriale della Città della quercia è così finito alla destra, come detto, per una manciata di voti: Biancofiore a l 36,79% e 33.601 preferenze, Conzatti al 36,56% e 33.384 voti: 217 schede.

In terza posizione il rappresentante delle Stelle alpine, Stefano Bresciani che non raggiunge di poco i 10 punti percentuali: 9,43% per la precisione e 8.615 voti.

Poi Giovanna Giugni (Italia sovrana e popolare), Susanna Fantini (Vita) e Claudio Della Volpe (Unione popolare).

Vittoria di Biancofiore a Massimeno, Bocenago e Borgo Lares ma anche a Carisolo: in quest'ultima sezione Italia sovrana e popolare ha staccato il Movimento 5 stelle.

Non c'è stata partita alla sezione di Pelugo: prevale Biancofiore (53,7% - 116 voti), doppiata la candidata del centrosinistra (52 voti - 24,07%). Stesso esito a Pinzolo: larga vittoria per Biancofiore con 970 voti (56,69%) con la corsa di Conzatti che si ferma a 391 preferenze (22,85%). Affermazione del centrodestra a Caderzone Terme (Biancofiore al 48,73%; Conzatti al 28,05% e Bresciani al 14,16% ma Italia sovrana e popolare batte il Movimento 5 stelle).

Anche a Strembo ha vinto il centrodestra (52,76% a 28,97%), mentre il Movimento 5 stelle con Giulio Angelini (8,62%) chiude davanti al Patt (4,83%). A Folgaria, Giustino e San Lorenzo Dorsino affermazione del centrodestra.

A Vallarsa invece ha prevalso Donatella Conzatti di un soffio: 217 a 216 voti; 31,59% a 31,44% . Il centrosinistra chiude davanti anche a Nomi, in questo caso con un buon margine (314 voti e il 45,11%).

Vittoria di 3 punti percentuali per Conzatti a Comano Terme e Riva del Garda; il centrosinistra si assicura il seggio di Volano per 39,77% a 31,79% del centrodestra. La coalizione compatta Partito democratico-Azione e Italia Viva si aggiudica i seggi anche di Arco e di Rovereto.

COLLEGIO DI ROVERETO

Michaela Biancofiore (centrodestra): 36,79% - 33.601 voti

Donatella Conzatti (centrosinistra): 36,56% - 33.384 voti

Stefano Bresciani (Patt): 9,43% - 8.615 voti

Giulio Angelini (Movimento 5 stelle): 7,99% - 7.294 voti

Giovanna Giugni (Italia sovrana e popolare): 4,04% - 3.687 voti

Susanna Faustini (Vita): 3,39% - 3.092 voti

Claudio Della Volpe (Unione popolare): 1,81% - 1.652 voti