Trovare medici di base e pediatri? Trentino tra i peggiori d'Italia per Altroconsumo: "A Trento solo un professionista su 4 ha posti disponibili. Situazione critica"

Altroconsumo ha condotto un'inchiesta che scatta una fotografia a giugno 2023 delle disponibilità di medici di medicina generale e di pediatri in 11 Regioni e 22 città italiane. Rovati: "In Trentino, dove abbiamo verificato la disponibilità nel capoluogo e a Pergine Valsugana, la situazione è tragica". La causa? Mancanza di turnover e scarsa attrattività della professione

TRENTO. Se cercate un medico di base o un pediatria in Trentino armatevi di pazienza. Trovarli è diventata quasi una mission impossible. A dirlo sono i risultati di un'inchiesta nazionale condotta da Altroconsumo, che scatta una fotografia a giugno 2023 delle disponibilità di medici di medicina generale e di pediatri in 11 Regioni e 22 città italiane.

Che cosa emerge? Che il Trentino è tra le zone critiche, dove si registra una disponibilità insufficiente di camici bianchi: in altre parole, secondo l'indagine, in provincia di Trento c'è un solo medico di base o pediatra o addirittura nessuno nell'arco di circa 2 chilometri da casa. A Trento, come pure a Milano, Torino, Bologna e Cagliari, solo un medico su 4 ha posti disponibili.

“In Trentino, dove abbiamo verificato la disponibilità nel capoluogo e a Pergine Valsugana, la situazione è tragica – commenta Alice Rovati, rappresentante di Altroconsumo per il Trentino. - Non c'è possibilità o quasi di avere o cambiare medico di base o pediatra. E questa situazione si ripercuote sul paziente e sull'intero sistema sanitario, perché il ruolo del medico di base è essenziale per garantire una continuità assistenziale adeguata. Inoltre, svolgendo un ruolo di filtro nelle cure e per selezionare esami specialistici, il medico e il pediatra sono figure che garantiscono la sostenibilità del sistema sanitario”.

A livello italiano sono 14 le zone dove la disponibilità è “insufficiente” (oltre al Trentino, anche Veneto ed Emilia Romagna) e 10 dove è “critica”; solo in 13 casi la situazione è “buona”, ossia dove il cittadino ha a disposizione 5/6 medici liberi tra cui scegliere nel giro di 2 chilometri da casa (tra queste ci sono Liguria e Lazio).

Secondo Altroconsumo, la causa della desertificazione medica va ricercata nella “cattiva programmazione: non ci si è preoccupati del ricambio generazionale, ossia di assumere un numero adeguato di medici per sopperire ai pensionamenti. Nel 2019 il Ministero della salute ha sbloccato il turnover e aumentato il numero di posti nelle scuole di specializzazione. Ma non basta”. Serve rendere più attrattiva la professione. “Qualcosa si è fatto, aumentando le borse di studio. Inoltre, per tamponare la carenza di medici nel breve periodo, si è data la possibilità alle Regioni di aumentare il numero di assistiti per medico di famiglia. Ma è una toppa” aggiunge Rovati.

Tra le altre criticità segnalate da Altroconsumo nella modalità di scelta del medico di famiglia, la mancanza di informazioni sui siti internet dedicati, informazioni che potrebbero aiutare il paziente nella decisione da prendere. “Sono pubblicate solo le informazioni essenziali – spiega ancora Rovati. - Manca, per esempio, il numero di pazienti che un medico già assiste: e questa, secondo noi, è un'informazione importante.

Altroconsumo ha dato voce anche alla community, chiedendo a coloro che hanno cambiato medico o pediatra nell'ultimo anno di raccontare la propria esperienza. E' stata raccolta l'opinione di 1017 persone: di queste 809 hanno cambiato medico di base, 146 pediatria e 62 entrambi. 2 su 3 hanno cambiato medico perché il professionista andava in pensione; soltanto una persona su 3 è riuscita a scegliere il medico che voleva; un altro terzo ha scelto fra uno dei professionisti disponibili, mentre un quarto degli intervistati ha dovuto scegliere l'unico disponibile.