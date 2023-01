Baselga di Piné perde le Olimpiadi? Per l'Agi è game over sullo stadio del ghiaccio: ''La Provincia prossima a comunicare la rinuncia alle gare''

Per l'Agi manca solo l'ufficialità, ormai però imminente e appresa da fonti autorevoli del pattinaggio velocità italiano. Il sindaco di Baselga di Pinè, Alessandro Santuari: "Non c'è ancora una decisione ma scelta in capo a Pat e Coni"

BASELGA DI PINE'. Il Trentino perde un pezzo di Olimpiadi 2026? Il territorio è orientato alla rinuncia del pattinaggio velocità a Baselga di Pinè. A riferirlo l'Agi, l'Agenzia giornalistica italiana riporta che manca solo l'ufficialità: "La Provincia Autonoma di Trento è prossima a comunicare la rinuncia alle gare di pattinaggio velocità dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 conseguente uscita dal masterplan olimpico della località di Baselga di Pinè".

Una novità, specifica Agi, appresa da fonti autorevoli del pattinaggio velocità italiano. Dalla Provincia alla Federghiaccio, contattati da il Dolomiti, le bocche sono cucite e non arrivano smentite secche. "Vediamo nei prossimi giorni", dice l'assessore Roberto Failoni. E già negli scorsi giorni, il Trentino si era preso una quindicina di giorni per le scelte finali.

Decisioni che sarebbero state prese con anticipo tanto che "lunedì 9 gennaio il governatore trentino Maurizio Fugatti - riporta l'Agi - dovrebbe tenere a Trento una conferenza stampa dove il tema, stando a quanto appreso, sarà proprio la pista che si trova nella frazione di Miola di Pinè sull'omonimo altopiano". Un incontro che dovrebbe vedere la presenza anche il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò.

"Non sono ancora state prese decisioni", dice a il Dolomiti il sindaco di Baselga di Pinè, Alessandro Santuari. "La linea è di andare avanti con il progetto ma c'è una riflessione di Coni e Provincia, c'è una disponibilità di Torino a ospitare le gare e ci sono alcune valutazioni in corso. L'amministrazione comunale non conosce esattamente tutti i dettagli e la scelta è in capo a piazza Dante".

Difesa a più riprese, la sede di Baselga di Pinè è sempre apparsa tra le venues più deboli, con la pista di bob a Cortina, per gli interventi di riqualificazione, restyling costosi, accentuati ora dal caro energia e materie prime. Da 30 milioni circa si è passati a 60 milioni. L'assegnazione dei Giochi è avvenuta nel 2019 ma in tre anni si è discusso molto ma senza posare pietre per una location che deve essere pronta nel 2025 per i test event. Un progetto di ricostruzione del palazzetto del ghiaccio approvato solo a fine dell'anno scorso e un iter quindi ancora in corso. E negli ultimi giorni è rientrata in gioco Torino.

Ufficialmente qualsiasi modifica al masterplan dovrà essere concordata all'unanimità dal Comitato di indirizzo di Milano Cortina 2026 per un successivo confronto con il Comitato olimpico internazionale. Lo stesso Cio, però, già nel 2019 aveva espresso perplessità circa la realizzazione di un nuovo impianto sull'altopiano trentino che rischiava di non essere sostenibile e di non rispettare quando previsto dall'Agenda 2020+5.

"Un timing che sembra essere perfetto", riporta Agi. "Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo aveva avanzato la disponibilità dell'impianto del Lingotto. Costruita per i Giochi del 2006, si tratta di una struttura coperta con una buona logistica, che può ospitare oltre 8mila spettatori e con già pronto l'impianto per produrre ghiaccio. Il costo per realizzare il nuovo impianto coperto a Miola di Pinè è stimato tra i 55 e i 60 milioni che avrebbe potuto contare su un contributo gestionale annuo di 390 mila euro per 21 anni".

Centro federale e punto di riferimento del pattinaggio velocità in Europa, con il trascorrere dei giorni Baselga di Pinè vede spegnersi la torcia olimpica.